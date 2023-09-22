預料iPhone 16將首發蘋果A17 由台積電代工 成本比A17 Pro低
撰文：中關村在線
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據業內人士手機晶片達人透露，iPhone 16將搭載蘋果A17晶片。據稱，A17晶片是基於台積電3nm工藝製程打造，但與A17 Pro使用的3nm工藝略有不同。
A17會成為iPhone 16標準版處理器？
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具體來說，A17 Pro使用的是台積電N3B工藝，相比於N5製程技術，N3B的邏輯密度將增加約70%，在相同功耗下速度提升10-15%，或者在相同速度下功耗降低25-30%。
然而，台積電N3B的良率低，成本高，因此才有了N3E。 N3E修復了N3B上的各種缺陷，並放寬了設計指標，成本更低。但是，其性能表現仍然不及N3B。
明年，iPhone 16將採用N3E工藝，其成本將比A17 Pro低。蘋果通過不同工藝製程來實現晶片的差異化。這樣一來，標準版和Pro版本的差距也將進一步凸顯。
之前，標準版iPhone和Pro版使用的是同款晶片，然後標準版開始使用上一代Pro版的晶片。而如今A17 Pro的亮相，意味着未來標準版iPhone將使用比上一代Pro版性能低一檔的晶片。
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