嫌iPhone 15無新意太沒趣？2款實用且有意思摺疊屏手機盤點

蘋果在13日凌晨帶來了iPhone 15系列新機，從官網介紹來看，這一代新機不乏亮眼之處，特別是對於蘋果手機自身而言，像5X長焦、鈦合金邊框、USB-C接口甚至堪稱「史詩級」提升。但放眼機圈來看，iPhone 15系列的創新實在談不上驚豔，能不能帶來明顯的體驗升級，都要打一個問號？



相較iPhone15系列在創新方面的泛善可陳，安卓圈無疑要精彩得多。沒辦法，畢竟安卓手機圈太「卷」了，廠商們不僅卷硬件，還要卷軟件，甚至就連形態也在卷，看看那一眾摺疊屏手機，論個性和有趣，iPhone15系列就是拍馬也趕不上。

所以還是那句話，想要買個有趣且個性的手機，傳統的直板機顯然已經很難滿足大家需求了，那不妨看看摺疊屏手機，體驗肯定有所不同。

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moto razr 40 Ultra

自從摺疊屏誕生以來，憑藉特殊的形態和使用體驗，可以說是吸引了不少用戶的關注。而在眾多摺疊屏產品中，moto razr 40 Ultra 無疑是一款既有趣又有用的產品。

moto razr 40 Ultra外屏尺寸達到了3.6英寸，不只是顯示清晰，也為在外屏運行常用App提供了便利。這塊外屏適配了全部的Top50熱門APP，Top200的覆蓋率也達到了80%，這意味著僅靠這塊外屏，用戶就能做大部分事情。你可以用外屏刷抖音快手，看B站視頻，瀏覽小紅書，看番茄小說，另外它的外屏也支持騰訊會議、teams等App，日常會議共享、視頻連線、成員管理、上傳文件、語音通話等常用功能，也都可以在這塊外屏上實現，對商務人士也十分友好。

相較千篇一律的直板機，moto razr 40 Ultra有著精巧可愛的外觀，很受女孩子們歡迎。值得一提的是，憑藉大外屏優勢，就連拍照也玩出了新意。moto razr 40 Ultra不僅支持懸停攝影、後置自拍等趣味拍攝方式，還加入了手勢拍照、笑臉抓拍等功能，為用戶帶來了與眾不同的自拍體驗。除此之外，在摺疊狀態下，moto razr 40 Ultra還能夠化身妝容鏡，方便隨時進行補妝，十分有意思。

榮耀Magic V2

除了可縱向摺疊的小摺疊屏外，橫向大摺疊屏也值得一看。雖然沒有小摺疊的便攜性，但大摺疊天生就有著一塊大屏幕，無論是瀏覽訊息流，還是看視頻玩遊戲，都有獨特的優勢。

不久前榮耀發布了全新的Magic V2摺疊屏新機，作為一款大尺寸橫向摺疊屏手機，Magic V2卻有著十分輕薄體驗。Magic V2素皮版本的機身重量僅為231g，這個重量已經和很多直板旗艦相當，在摺疊屏上還是比較難得的。

除了強悍的摺疊體驗外，Magic V2還有一大優勢就是續航。這次榮耀Magic V2採用了新一代青海湖雙電池，在保持輕薄的同時，電池容量達到了5000mAh，66W快充的加持也讓榮耀Magic V2可以在低電量下快速回血，使用體驗十分出色。

如果你用慣了直板機，就連iPhone 15這樣的高端旗艦也無法引起哪怕半點興趣，那不妨看一看上面兩款摺疊屏手機，不一樣的形態，不一樣的使用體驗，相信會帶給你新的樂趣。當然，無論是小摺疊還是大摺疊，代替直板機成為主力機已經沒有絲毫問題，大家覺得呢？

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