AK UW100MKII 開箱試玩｜近排記者沉迷於韓劇《Moving異能》，而最近韓國個人音響名廠 Astell & Kern 所推出的第二代真無線藍牙耳機 AK UW100MKII ，亦身懷多種「異能」，將發燒級功能收入細細的耳機內，此機正式推出日為 9 月 28 日，hk01率先取得試玩版，即睇開箱。



異能一 外觀極靚

大家覺不覺得，高允貞真正強大的異能並不是不怕受傷，而是她很靚女！AK UW100MKII都一樣賣靚仔，五角型設計特別，機分分為外圈和面板兩個layer，很有深度。充電盒設計風格也統一，線條簡潔沒有多餘的裝飾。

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AK UW100MKII 外觀好靚。

異能二 AKM 32bit 超聽力

一般耳機是直接用高通藍牙晶片做DAC（ Digital to Analog Converter ／ 數位類比轉換器），將數碼訊號化為Analog聲音，輸出到單元。而AK 運用DAC（ Digital to Analog Converter ／ 數位類比轉換器）比別廠更高明，DAC轉化部份從高通 QCC5141 藍牙 5.2 晶片中分拆出來，由AKM旭化成 AK4332ECB 獨立 DAC 晶片負責。提供其他TWS不能比較的 32bit DAC解碼。

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AK重新設計了聲學腔體結構及網孔尺寸,以提供最佳的聲音表現。

2代更調整改善耳機內空間，不單機身細，單體位置及共嗚腔室音質亦得到提升，且在數位／類比兩部分中加設隔屏，減少電子底噪，令音色更乾淨。就算好像阿媽韓孝周一樣有超聽力，這對耳機也一樣可以滿足你要求。

阿媽韓孝周有超聽力不是「木耳」，聽歌絕對會有要求，所以她要用AK UW100MKII 。

異能三 飛天仔修身｜機身細能力不減

飛天仔李正河本來被阿媽迫他喪食炸豬扒增重、防止飄走，後來他決定不再藏了，不想再當肥仔，想纖體修身帥氣飛行！AK UW100MKII雖然重量跟上代一樣為單耳7g，但耳機機身及充電盒也縮減體積，不單便於攜帶，細耳機的用家亦會穿戴得更舒服。

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耳機機身及充電盒也縮減體積，細耳仔用家穿戴得更舒服。

異能四 閃電俠上身｜續航力更長

AK UW100MKII比上一代細隻了，但電量不減反升，續航力也從上代MK1的 6 小時，提升到 9.5 小時，加上充電盒總能使用長達 29 小時，不科學得就像「閃電俠」車太鉉識用手發電。

AK UW100MKII比上一代細隻了，但電量不減反升。

試聲：TWS少見的分析力高、帶上超高感染力

AK UW100MKII 三頻分析力高，重低音量夠，卻又不會影響圓滑的人聲，很少有TWS做到如此輪廓分明。AK UW100MKII的音牆闊，幾乎任何類型的音色都適合聽，但記者會傾向用來聽背景音樂層次豐富的交響樂，輕快爽朗日系歌曲以及抒情歌曲，今次就以《異能》劇中「閃電俠」車太鉉的主題曲《Alone Again (Naturally)》來試音：主唱者Gilbert O'Sullivan因雙親去世、未能適應孤獨感，為安慰自己心靈而作的歌曲，聽來輕快實際痛入心，AK UW100MKII 令歌曲的背景非常乾淨，歌曲的背景樂器是續少續少增加的，聽到後面會發現其出色的分析力，鋼琴聲和男聲都很有感染力。

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總結：機身更細卻音色無損

AK UW100MKII 無論音色和音量都比一般TWS更出眾。它也不是沒弱點的，2千幾蚊卻未有主動降噪（因為AK認為降噪影響音色，改用被動降噪 PNI 技術），但已解決上一代MK1 體積過大的痛點，如果想一試TWS頂級靚聲，AK UW100MKII可以考慮。

AK UW100MKII spec.｜功能：被動抗噪／多點連線｜藍牙版本：5.2｜支援藍牙格式：SBC、AAC、aptX Adaptive｜單元：Knowles動鐵單元｜靈敏度：94dB/mW｜電量： (耳機)9.5小時、連充電盒：29小時｜售價：$2,380（ect／3188 0767）



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加送：喜秀 Fighting 打氣歌曲

在《異能》第6集，奉皙為喜秀單獨做體能訓練時設定了一個應援歌曲playlist，大家可以在各串流平台找找看：

1. Cherry Filter《Flying Duck》

2. 李文世《红霞》 （BTS都唱過）

3. Crying Nut《Speed Up Losers》

4. YB《我是蝴蝶》

5. 申海澈《To You》

6. Jannabi《TOGETHER!》

7. Teuni Teuni《 잘한다 잘한다》

8. AKMU 《200%》

消委會評測49對降噪耳機

同場還附有消委會最新藍牙耳機評測，以作選購參考。

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