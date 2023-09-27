網傳蘋果iPhone SE 4新消息曝光　升級為USB-C　小屏幕愛好者福音

據消息，蘋果公司計劃在2024年底或2025年推出iPhone SE 4，這款手機將採用6.1英寸的劉海屏，這是SE系列的第一款劉海屏手機。



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與其他系列相比，iPhone SE 4的升級重點是屏幕和處理器。 iPhone SE 4將配備6.1英寸的全面屏，相比iPhone SE 3的4.7英寸屏幕，是一個較大的升級。同時，它也加入了Face ID和3D人臉識別，支援刷臉支付。

在性能方面，iPhone SE 4將搭載蘋果A15晶片，這是iPhone 14使用的同款處理器，採用台積電5nm工藝，集成了150億個晶體管。CPU採用6核設計，包含2個性能核心和4個效率核心，集成全新的ISP、視頻編碼和解碼器，系統緩存也翻了一倍。

除了屏幕和處理器，iPhone SE 4的充電接口也將進行升級，從Lightning接口升級為USB-C接口，電池容量為3200mAh。此外，iPhone SE 4還配備了一顆1200萬像素的後置攝像頭。

iPhone SE 4的屏幕、處理器和後置攝像頭等配置與iPhone 14相近，但影像方面有所縮水，可以看作是「iPhone 14青春版」。預計這款手機的價格在3500-4000元之間。

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