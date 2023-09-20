Honor V Purse全面評測　機身輕薄配2K解像大芒　攝影效能有驚喜

身為一個手機評測編輯，周圍知道我工作的朋友往往都會不時和我聊聊最近的新機，但這其中顯然不包括我的女朋友。她不了解最新的SoC型號，也不太關心手機拍照能力的增強，我們之間對於手機的交流僅限於我問她XX手機好不好看以及她問我哪個手機殼更合適。



但當我讓女朋友來看看榮耀不久前在IFA上發布的V Purse的時候，她卻十分難得地表達了興趣，「這手機看着真的挺時尚」。而對於我來說，榮耀如何將一款摺疊屏手機的厚度拉進9mm同樣值得探究，那麼這麼一款讓我們都很好奇的手機究竟使用體驗如何，下面是我的一點感受。

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1. 外觀：輕薄耐用的「小錢包」

對於榮耀V Purse來說，外觀顯然是值得最先討論的，畢竟輕薄機身和時尚設計都算是它的主打賣點。

讓摺疊屏變好看來吸引年輕消費者已經成為了各大廠商的共識，但和友商拿豎折機型下手不同，榮耀另闢蹊徑，選擇了外折這一形態，還是十分特別的。

在刻板印象中，無論內折外折，大摺疊基本都是要和商務掛鈎的，外觀設計上難免顯得有點傻大黑粗。而榮耀V Purse則打破了傳統摺疊屏設計思維，用打造時尚單品的思維設計手機，不僅在卡扣部分融入了錢包拱形扣元素。解鎖卡扣還可以自定義音效，從輕巧靈動到未來光劍皆可選擇，儀式感拉滿。

而得益於外折設計，這款「時尚小包」還有着自己的獨門絕技。比如當鎖屏亮屏時，背屏和側邊會顯示個性內容。風格各異的潮流壁紙搭配bling bling的包包鏈條，讓手機秒變專屬百搭單品。而側屏上可以自定義的文字顯示，正好能留下你的個性宣言。無論你走到哪裏，都可以方便地帶着它，時時刻刻展現你的獨特品味，而且極具創意和時尚感，讓科技與時尚無縫融合。

如果說疊起來的V Purse像精緻的高級錢包，那麼展開後的V Purse則以其輕薄程度實現了同樣的驚豔表現。摺疊狀態下僅8.6mm的厚度已經和主流直板機幾乎看齊，而展開後4.3mm的厚度幾乎讓人感覺自己是在拿着一片手機，搭配上214g的機身重量，真的是將「摺疊屏必厚重」的帽子徹底甩開了。

既然展開了手機，咱們就再看看V Purse的這塊大屏。在展開狀態下，榮耀V Purse的屏幕尺寸達到7.71英寸，無論是看視頻還是看文件，都能擁有平板級的超大視野。值得一提的是，屏幕表面覆蓋的AR膜，憑藉光學材質特性，可提高陽光透過率、減少反射率，提升陽光下的可讀性，色彩表現也更加鮮豔。

除了尺寸上的大，榮耀V Purse也進一步深耕護眼能力。針對夜晚黑暗環境，榮耀V Purse通過算法優化，使屏幕最低亮度做到了2nit，夜間觀看清晰且不刺眼，顯著提升夜晚屏幕觀感舒適度。

最後咱們來說說耐用性。對於摺疊屏，耐用性向來是用戶最關心的問題之一，而外折設計由於需要將屏幕暴露在外，無疑對耐用性有着更高的要求。榮耀V Purse帶來了由保護層、緩衝層、支撐層和防護層共同構成的屏幕可靠性解決方案，有效解決了外折屏幕易磨損、易碎等問題，讓用戶使用安心放心。

在多項可靠性技術的加持下，榮耀V Purse通過了包括20萬次摺疊開合、20萬次摺疊按鍵、抗跌耐摔、抗衝擊、屏幕耐磨在內的多項權威機構測試，獲得瑞士SGS摺疊屏雙五星認證。

2. 影像：大底主攝讓拍人拍景都更美

對於小姐姐來說，自拍肯定是生活中必不可少的一環。得益於摺疊設計，榮耀V Purse讓主攝自拍變得輕而易舉，只需在相機切換按鈕上輕輕一滑就能調用大底主攝。

同樣，這一優勢還可以應用在其他拍攝場景，在摺疊狀態下，雙屏預覽讓拍照的「攝影師」與被拍攝的「模特」，都可以在屏幕上實時查看拍攝效果。這種設計不僅讓你可以看到自己的作品，還可以讓被拍攝者及時反饋，提出自己的意見，不擅長拍人像的男生們也不用擔心拍出的照片被女朋友嫌棄了。

榮耀V Purse在強大影像硬件的基礎上，引入了HONOR Image Engine計算影像平台，不僅提供了多焦段選擇，更在RAW域基礎上升級了人像畫質和人像風格，讓人像拍照體驗得到全面升維。

從樣張表現上，可以看到榮耀V Purse的成像效果相當令人滿意，特別是在面部美顏方面的處理都恰到好處，既沒有出現過度美白導致面部扁平的問題，也沒有因為美化處理而導致畫面細節的缺失。

人像之外，榮耀V Purse在風光拍攝上同樣表現出色。在白天光線充足的環境下，榮耀V Purse的5000萬像素主攝表現得還是很不錯的，畫面解析力出色，圖片色彩真實自然，風格清新靚麗，成像風格平實自然，對於希望追求真實畫面的朋友來說十分合適。

3. 體驗：大屏大視野，智慧體驗再升級

榮耀V Purse搭載了全新MagicOS 7.2系操作統，包括百變靈動大屏、榮耀文檔/筆記、YOYO建議、MagicRing信任環、安全防護等一系列功能應用的支援，大幅提升生活服務體驗。快捷的移動辦公與用機安全體驗，讓手機也能成為你的工作好幫手。下面我來挑幾項功能簡單介紹一下。

得益於外折設計，榮耀V Purse提供了快捷亮碼功能。無需來回切換APP，只需雙擊背屏，主屏聊天/閲讀顯示不中斷並彈出支付碼提示，背屏快捷亮碼。而在鎖屏狀態下，手機可以智慧感知自己的放置狀態，讓訊息和屏保智能流轉，無論手機怎樣放，重要消息不錯過。

為了充分發揮摺疊屏手機的大屏優勢，榮耀這次還帶來了全新的榮耀文檔功能，直接一步到位解決日常的移動辦公需求，除了基礎的文檔編輯功能之外，像文檔掃描、PDF格式轉化等第三方APP的收費功能榮耀文檔全都支援，這種一站式體驗不得不說真的很優秀。

備受好評的榮耀筆記功能，榮耀V Purse自然也有搭載，並且還擁有語音聲紋識別功能，可以做到在多人會議時按照不同發言人分別記錄的能力。

豐富的移動辦公功能無疑可以提升我們日常工作與學習的效率，不過這也帶來了新的問題，那就是生活與工作訊息的分類管理，以及數據安全問題。

面對這樣的需求，本次榮耀V Purse也帶來了：平行空間功能，與其它機型的雙空間互相切換的使用體驗不同，榮耀V Purse支援雙系統同時分屏運行，讓平行空間的使用體驗更便捷。對於安全問題榮耀V Purse支援超高級別摺疊安全空間設計，在平行空間中，數據進行加密隔離保護。

4. 續航：青海湖加持，妥妥用一天

摺疊屏手機的續航體驗，也是大家普遍關心的焦點問題。為了在輕薄的機身設計中實現超長續航體驗，這次榮耀V Purse採用了新一代青海湖雙電池，在Magic 5 Pro青海湖電池技術基礎上，採用了正極材料增強技術，進一步提升電池能量密度。成功在薄如蟬翼的機身內放入了4500mAh的大電池容量，絲毫不遜色同等重量的直板旗艦手機。

榮耀V Purse還支援40W的有線快充，實測30分鐘可充入69%的電量，做到了大電池和大功率快充兼得。

續航能力上，在ZOL全新的五小時續航測試模型中，榮耀V Purse取得了剩餘電量46%的優秀成績。與主流直板旗艦機型相比，絲毫不落下風。

5. 寫在最後

外折、時尚，這兩個原本毫不相關的詞彙，成功地在榮耀V Purse上融為一體。獨特的錢包設計搭配軟硬件的種種優化，使其有着成為時尚單品的潛力。而在系統優化、拍攝能力、大屏體驗等方面上的表現也足以滿足用戶日常使用的絕大多數需求。如果要選手機中的時尚單品，榮耀V Purse一定不會讓你失望。

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