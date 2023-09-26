馬斯克也迷上iPhone 15 在蘋果CEO庫克發文留言：美到不可置信
撰文：中關村在線
出版：更新：
特斯拉CEO埃隆·馬斯克最近在社交媒體上表示，他被iPhone 15系列的拍攝效果所驚豔，決定想要購買一部。
+4
此前，馬斯克曾對iPhone 15系列的USB-C接口表示嘲諷，稱其「可能是過去100年來最具創新性的事情」。
然而，馬斯克近日突然改變態度，稱他被iPhone 15的拍照效果所吸引，決定想要購買一部。
除了馬斯克外，羅永浩（錘子科技CEO）也對iPhone 15系列提出了批評。他表示，蘋果在技術領域對人類的貢獻幾乎可以說是零，它並不是一個技術發明者，而是一個方案整合商。
延伸閱讀：iPhone 15就是上一代的小改款？5個吸引賣點 買新不買舊有原因
+4
iPhone 15最愛顏色、機型曝光 新系列這改動令Android用戶想倒戈iPhone 15 Pro Max上手評測 潛望長焦都有 鈦金屬打造成功減重iPhone 15換還是不換？網民建議手持這款舊機的人 不用想直接買iPhone 15 Pro拿起來會比「實際重量」感覺更輕？背藏這科學原理iPhone 15系列有新功能 可設定充電不超過80% 大幅降低電池耗損嫌iPhone 15無新意太沒趣？2款實用且有意思摺疊屏手機盤點
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】