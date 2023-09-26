馬斯克也迷上iPhone 15　在蘋果CEO庫克發文留言：美到不可置信

特斯拉CEO埃隆·馬斯克最近在社交媒體上表示，他被iPhone 15系列的拍攝效果所驚豔，決定想要購買一部。



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此前，馬斯克曾對iPhone 15系列的USB-C接口表示嘲諷，稱其「可能是過去100年來最具創新性的事情」。

然而，馬斯克近日突然改變態度，稱他被iPhone 15的拍照效果所吸引，決定想要購買一部。

除了馬斯克外，羅永浩（錘子科技CEO）也對iPhone 15系列提出了批評。他表示，蘋果在技術領域對人類的貢獻幾乎可以說是零，它並不是一個技術發明者，而是一個方案整合商。

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