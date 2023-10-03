AV女優排名2023年9月 村上悠華踢河北彩花出5強，接棒三上悠亞以超級新人身份奪得Bookmate 9月排名榜冠軍！加上另一新人白石桃佔去第4位，令日本大型書店Bookmate發表2023年9月份「大熱賣女優推薦排名榜」滿滿都是新面孔。



三上悠亞AV引退、新人村上悠華接力上第1位

三上悠亞8月尾已正式引退，大部份人都預料S1新一姐河北彩花會坐穩冠軍位置，誰知片商卻順勢力谷新人，刻意安排 E Cup 新血「村上悠華」延至9月出片，一出道立即就當冠軍。AV新人出道作多數會加進介紹人設的元素， 20歲的村上悠華由於喜愛旅行，導演特別安排她穿上導遊裝，在巴士、酒店房間等場景拍片。村上悠Twitter（連結）

村上悠Twitter相片

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排名No.25 至No.1 倒數圖輯

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第10位楠愛麗莎｜超紅地下idol華麗轉身

捧紅了繪麗（素海霖）的FALENO，9月又成功炒熱了當了人氣地下idol近十年的楠エリサ（楠エリサ／原名：寿エリカ）。轉戰她宣布轉戰AV界，已經有很多人關注消息，而出道首月上榜亦打進10大。楠エリサTwitter (連結)

楠エリサTwitter 相片

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第4位白石桃｜大學素人瞞著雙親下海

Moodyz新人「白石もも(白石桃)」是位大學生，家教很嚴，但其實理科出身的她早就習慣在男多女少的學校環境中以可愛得像偶像的臉蛋和身材使喚男同學，因聽說AV男優在各方面都非常出色，決定瞞著父母，不再到便利店打工、把心一橫下海拍AV。這類聽來都覺得老掉牙的人設，對影迷而言仍然非常受用，出道就上排名第4位。白石ももTwitter（連結）

白石ももTwitter 相片

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