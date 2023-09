Twitch直播平台上、以東南亞區一人遊為主題的韓國女主播「May 五月」(may5w)日前(9月10日)於直播期間,於港鐵站樓梯位疑被一名南亞裔男子非禮!有連登網民指責路人未有出手制止,但反被其網民負評?



港鐵站梯間疑被男子從後胸襲

事件先在Reddit討論區傳出,並附上直播翻錄短片,見到事主May(may5w)正於一個紅色牆身的港鐵站樓梯一邊向下行,一邊自拍直播,有一名南亞裔男子忽然靠近向她講話:「Listen、Listen,I'm Alone」(聽著、聽著,我一個人)、且愈講愈靠近至「面貼面」距離,May驚慌至不懂反應,不斷大叫「I'm NOT Alone、I'm NOT Alone」(我不是一個人)。

從影片中可見,男子不單沒有停止,更直接從後熊抱May(見紅圈),男的還不斷在受害者耳聽叫「Come Come」(跟我走)、May只能發出哀號、連呼「Nooooo」(不要)。

後來影片拍到一位戴眼鏡的男子經過,疑似非禮男即轉身逃走。「眼鏡男」問女事主是否需要幫忙,May只回答「I'm OK, Thank You So Much」,影片在此時就停止。後來連登討論區亦有2、3個post提及事件,網民回應:「旅行遇到呢啲事真係好慘」、「被非禮應該大叫help」。有人形容眼鏡男「隔離個廢柴男人」,即收到大量負評,有網民認為May被非禮過程中仍在自拍,且沒有叫Help,旁人也不知是否在拍片或者情侶在拉扯:「冇人要合理化非禮,你唔叫(救命),人地點幫你?」但亦有網民認為女性被非禮時可能腦袋會一片空白不懂求救,路人應該出手阻止。

一個女仔去旅行|May 五月專拍Twitch 一人遊直播

韓藉女主播「May 五月」(may5w)專拍東南亞區的一人自由行片,去過台灣、越南,今次是她首次來香港。她的Twitch follower不算多,直播大概就300人收看,May主要用英文直播,也會說國語,所以有很多中文觀眾(她在IG也會google 翻譯寫點中文)。另外,May的IG常會出現一個短髮男仔,合照時狀甚親蜜,但原來他是May的弟弟,最近兩姐弟更一起拍片。(連結)

事主現時安全|有繼續直播

香港正在搞「香港夜繽紛」推廣夜市,有網民擔心香港治安變差,事件會影響外國人對香港好感。暫時未知May有否報警,她回到酒店後繼續在Twitch直播自己睡覺,出文時她正好裝扮完出門,心情似未受影響,並向觀眾叫:「Everything is gonna be OK」