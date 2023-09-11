Twitch直播平台上、以東南亞區一人遊為主題的韓國女主播「May 五月」（may5w）日前（9月10日）於直播期間，於港鐵站樓梯位疑被一名南亞裔男子非禮！有連登網民指責路人未有出手制止，但反被其網民負評？



港鐵站梯間疑被男子從後胸襲

事件先在Reddit討論區傳出，並附上直播翻錄短片，見到事主May（may5w）正於一個紅色牆身的港鐵站樓梯一邊向下行，一邊自拍直播，有一名南亞裔男子忽然靠近向她講話：「Listen、Listen，I'm Alone」（聽著、聽著，我一個人）、且愈講愈靠近至「面貼面」距離，May驚慌至不懂反應，不斷大叫「I'm NOT Alone、I'm NOT Alone」（我不是一個人）。

從影片中可見，男子不單沒有停止，更直接從後熊抱May（見紅圈），男的還不斷在受害者耳聽叫「Come Come」（跟我走）、May只能發出哀號、連呼「Nooooo」（不要）。

後來影片拍到一位戴眼鏡的男子經過，疑似非禮男即轉身逃走。「眼鏡男」問女事主是否需要幫忙，May只回答「I'm OK, Thank You So Much」，影片在此時就停止。後來連登討論區亦有2、3個post提及事件，網民回應：「旅行遇到呢啲事真係好慘」、「被非禮應該大叫help」。有人形容眼鏡男「隔離個廢柴男人」，即收到大量負評，有網民認為May被非禮過程中仍在自拍，且沒有叫Help，旁人也不知是否在拍片或者情侶在拉扯：「冇人要合理化非禮，你唔叫（救命），人地點幫你？」但亦有網民認為女性被非禮時可能腦袋會一片空白不懂求救，路人應該出手阻止。

一個女仔去旅行｜May 五月專拍Twitch 一人遊直播

韓藉女主播「May 五月」（may5w）專拍東南亞區的一人自由行片，去過台灣、越南，今次是她首次來香港。她的Twitch follower不算多，直播大概就300人收看，May主要用英文直播，也會說國語，所以有很多中文觀眾（她在IG也會google 翻譯寫點中文）。另外，May的IG常會出現一個短髮男仔，合照時狀甚親蜜，但原來他是May的弟弟，最近兩姐弟更一起拍片。（連結）

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事主現時安全｜有繼續直播

香港正在搞「香港夜繽紛」推廣夜市，有網民擔心香港治安變差，事件會影響外國人對香港好感。暫時未知May有否報警，她回到酒店後繼續在Twitch直播自己睡覺，出文時她正好裝扮完出門，心情似未受影響，並向觀眾叫：「Everything is gonna be OK」