Netflix《ONE PIECE海賊王》真人版普遍好評 爛番茄新鮮度達82％
撰文：香港漫畫書網
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上週Netflix真人版《ONE PIECE》已經全部上架，結果播出後普遍都對作品有不少好評。
Netflix 與 Tomorrow Studios 製作的《ONE PIECE》Netflix 改編真人版影集已正式上線，目前爛番茄新鮮度82%，觀眾評價高達 94%，IMDb 8.6 分，對比近期票房慘澹的荷里活真人版《聖鬥士星矢》爛番茄觀眾評分 61%，《ONE PIECE》真人版算是成功的荷里活日漫改編作。
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真人版影集《ONE PIECE》由尾田榮一郎擔任執行製作，隸屬 Tomorrow Studios 的 Marty Adelstein 製作，Matt Owens 編劇。劇情主要描寫原作漫畫的「東方藍」篇章，也就是草帽一夥進入偉大航道前的故事。
真人版影集《ONE PIECE》有不少位置跟原作不同的地方，包含部分互動橋段、關係描寫、角色外觀等，甚至出現了「和道く文字」的場面等等鏡頭。對於「原著忠粉」角度來說，可能真人版就未到非常還原。
但對故事有印象但細節不記得的觀眾，或是第一次接觸《ONE PIECE》的觀眾，可以獲得觀賞樂趣。
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