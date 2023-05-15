盤點10大人氣卡通媽媽角色　你的母親最像誰？花師奶竟然不是第一

有媽的孩子像個寶！

母親節才剛過完，你有回家好好陪伴媽媽度過快樂又充實的週末假期嗎？每位媽媽辛苦懷胎努力把小孩生下來，儘管拉拔兒女長大的過程含辛茹苦，她們仍然想盡辦法讓孩子吃好穿暖，就算小孩長大後仍不求回報。



事實上，不論是《我們這一家》的花師奶，還是《蠟筆小新》的野原美冴，這些卡通裡的媽媽們也都影響觀眾非常深遠，媽媽與小孩們的互動不僅貼近日常，有時候還會讓人感同身受、會心一笑。

你最喜歡哪些卡通裡的媽媽呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你找出網路上10大人氣卡通媽媽角色究竟有哪些，一起來看看吧！

你的母親最像誰？

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No.10 《阿森一族（辛普森家庭／The Simpsons）》美枝辛普森

由美國福斯廣播公司製作的《阿森一族》，以爸爸荷馬、媽媽美枝、小孩霸子、花枝和奶嘴一家五口為家庭背景，一家人生活在虛擬小鎮內糊，並常常會用諷刺性時事描繪美國文化、社會、電視節目及人生百態，其中媽媽美枝辛普森因為有著高聳的藍色頭髮，加上善良且極具耐心的個性，令不少觀眾印象深刻。

日前有Dcard網友分享，《阿森一族》一開始其實是走溫馨路線，有次霸子經過爸爸同意，用自己的錢想要在耶誕節刺上寫有媽媽字樣的刺青，沒想到刺到一半時，被媽媽美枝撞見，誤以為他只是想耍帥，最後被媽媽強迫用存了整整一年的基金去除刺青；此外，也有人分析美枝的頭髮，「好想知道她吹頭髮需要多少時間」，還有人猜測「美枝的頭髮是為了遮住她的兔子耳朵」。

No.9 《中華一番！》阿貝

不少人的童年裡都有《中華一番！》，該部卡通也被稱為《小當家》，以特級廚師阿貝的兒子劉昴星為主角，在麻婆豆腐對決料理中，成功擊敗媽媽的學徒紹安；後來為了精進自己的廚藝、修復餐館，不斷在廚藝這條路上努力。媽媽阿貝雖然只有在回憶片段出現，不過卻是整部卡通的起點，她不僅年輕時走遍中國，甚至還與黑暗料理界交戰，與亞刊舉行料理對決時，雖然不分勝負，但也解救嬰兒阿飛，後來阿貝在擔任菊下樓大主廚時，因紹安叛逃，導致她不得已超時超量工作，最終過勞逝世。

觀眾對於阿貝師傅早逝也感到惋惜，「賣吃的行業很常過勞啊」、「黑暗料理界要留給兒子練手」、「阿貝不只要煮菜，餐館營運跟業務還有原物料都是她一個人負責」、「就因為阿貝太神才會過勞，正常人根本不可能自己弄這麼大餐館」。

No.8 《小肥肥一族（嚕嚕米）》姆明媽媽

《小肥肥一族》由芬蘭瑞典族女作家朵貝楊笙原型描繪，《小肥肥一族》也是每個芬蘭人小時候必讀的故事之一，其中「Moominmama」是男主角姆明的媽媽，腰間會繫著圍裙、手上拿著黑色手提袋，裡面則是裝滿一家人常常會用到的日常生活用品，姆明媽媽的個性除了非常好客，還擁有堅毅自信的內心，對於姆明爸爸的意見總是給予尊重，也會默默在背後支持他，平時則喜歡烹飪、種花及做手工，每到夏天時，姆明媽媽還會特別製作一艘玩具帆船送給姆明。

網友先前也曾曬出姆明和爸媽的合照，表示姆明並非是河馬，而是在荷蘭森林長大的精靈，不少人也表示「居然不是河馬」、「那個拿手提包的是姆明媽媽，另外一個淺黃色的才是女友」、「穿圍裙的是也是姆明媽媽，黃色頭毛有腳環的是女友法蘭」。

No.7 《櫻桃小丸子》小林菫

「霹靂啪啦霹哩啪啦，吧吧吧啦啦」，這段耳熟能響的樂曲馬上讓人聯想起《櫻桃小丸子》！該部卡通以1970年代日本靜岡縣清水市日常家庭為背景，除了留著西瓜頭的小學生小丸子受到矚目，小丸子媽媽「小林菫（小林羅蘭）」也是亮點之一，不僅年輕時就是美女，結婚生子後還能把家務打理得妥妥當當，還會馬上看穿女兒內心的如意算盤，當遇到賣場大特價時，小林菫也會向其他家庭主婦一樣失心瘋搶購，平時喜歡聽宏志吹口哨，也喜歡鬱金香、包子和炒麵。

小林菫的媽媽角色同樣受到粉絲喜愛，「我記得小丸子媽媽是因為高跟鞋踩到大便，然後宏志用自己的褲子還是什麼幫她擦乾淨，結果她就心動了」、「媽媽年輕時有整形嗎？也變太多哈哈，好像小丸子的哪個同學」，日本Uniqlo近日在《朝日新聞》刊登全版廣告，文中透露小丸子與小林菫內心真實想法，於母親節曝光後也造成網路熱議。

No.6 《蠟筆小新》櫻田萌子

臼井儀人名作《蠟筆小新》以5歲的野原新之助作為故事主軸，除了敘述野原美冴、野原廣志一家人的生活外，小新就讀的「雙葉幼稚園」也是整部卡通的重要看點，小新常常會跑到朋友妮妮家作客，雖然妮妮媽媽「櫻田萌子」不太喜歡小新，但仍然會做料理、準備飲品招待，不過重口味的菜色讓小新每咬一口都會說「好複雜的味道」，這時妮妮媽媽就會拿出兔子娃娃出氣洩憤，也間接影響女兒的個性。

妮妮媽媽在各大論壇也常被拿出來討論，一名網友就好奇詢問「妮妮媽媽的角色設計是在諷刺現實中假掰又小氣的人嗎？」不少人則回應「沒有諷刺，那完全就是親戚小孩來我家，我的寫照」、「免費吃你辛苦做的東西還嫌東嫌西，沒打死小新就很好了」、「觀眾從廣志視角看情侶組會覺得他們很煩，妮妮媽媽就算不爽也不太會表現給小孩看，都是找一個地方發洩，妮妮自己看到也沒辦法」、「小新有次把妮妮媽的高級洗髮乳和潤絲精全擠出來玩泡泡，還跟妮妮媽說高級的東西不要擺出來」。

No.5 《龍珠（七龍珠）》十八號

《龍珠》以孫悟空為主角，為了搜集散佈在世界各地的七顆龍珠，和龜仙人學完武術後，孫悟空便帶著無閑（克林）一起出發尋找七龍珠，其中蓋洛博士由人類改造的永久能源式人造人「18號」，與人造人「17號」為姐弟關係，兩人都不滿自己被蓋洛博士隨意製造，成為失敗的作品，經過無閑在斯路（賽魯）遊戲將姐弟體內炸彈拆除後，18號也嫁給無閑，最後生下女兒瑪蘿。

《龍珠》18號在許多粉絲中也留下重要地位，「人造人18號，擁有《龍珠》最美女角色的稱號，讓無閑直接晉升人生勝利組，不少人都非常羨慕」、「我完全沒有印象，除了18號之外還有什麼漂亮的」、「本來就很婆了，連無閑她都可以」、「無閑可以是因為只有無閑在知道她是人造人的情況下追她」。

No.4 《多啦A夢》野比玉子

《多啦A夢》裡的大雄因為常常睡過頭、考試考零分，媽媽野比玉子對此總會處罰大雄，例如不給零用錢、不能出去玩，為了避免這些情況發生，大雄每次放學都會跑回家拜託多啦A夢從百寶袋裡拿出法寶救他。事實上，野比玉子身為家庭主婦非常勤勞，雖然表面上對於大雄非常苛刻，在家也隨時拿出帳本計算赤字開銷，不過其實可以從小細節發現野比玉子私下非常關心兒子，有時候也會展現出慈愛的另一面。

日前有網友根據多啦A夢的身高，推算後發現胖虎的身高超過180公分，野比玉子則超出2公尺，總總不合理的狀況也讓網友笑稱，「看了一輩子完全感覺不出來」、「他們是巨人國的子民吧」、「請多啦王出來解釋一下」、「大雄媽媽真的長太高了，那他們住的房子要蓋多高」。

No.3 《龍珠》奘子（布瑪）

《龍珠》裡除了人造人18號是媽媽以外，孫悟空在啟程時遇見的夥伴「奘子」也是媽媽！奘子是西部都城膠囊公司社長夫婦的二女兒，年輕時身為活潑少女的她，在家中倉庫發現二星龍珠，接著她發明「龍珠雷達」偵測位置，為了向神龍請求獲得「極好的戀人」，決定開啟尋找龍珠之旅，直到遇見飲茶才結束冒險旅途。礙於飲茶不專情，儘管飲茶二度復活，奘子在一氣之下仍選擇果斷分手，最後與比達（貝吉達）生下兒子杜拉格斯（特南克斯）。

奘子在《龍珠》也受到多數人愛戴，「奘子全力支持老公的興趣，老公不用賺錢養家也不用顧小孩，反觀悟空一直被琪琪逼著下田」、「可以做出雷達、重力室跟時光機，全作智力最高」、「為母則強」、「奘子論成就跟才智根本就女版史塔克」。

No.2 《我們這一家》花師奶（花媽／立花翠）

「歡迎來我們這一家，充滿歡樂的這一家」，《我們這一家》中總是元氣和活力滿滿的花師奶，雖然很喜歡和水島太太、戶山太太喝咖啡聊是非，但日常生活總是包辦家庭主婦的大小事，買菜時也會貨比三家精打細算，甚至還曾經教女兒橘子、柚子迅速關冰箱、壓垃圾袋的方法，雖然最後總是會一發不可收拾，不過卻也逗得電視機前的觀眾看得哈哈大笑。

因為花師奶常常煮給家人竹輪，或是開罐頭配白飯的簡單料理，也讓不少網友好奇花師奶真實的廚藝，有網友便分析「她是懶+愛亂煮，不然就一般水準」、「一般家庭主婦的廚藝，只不過不會看食譜做，因為調味料快沒了乾脆直接加下去，沒錢或是下雨天就會隨便用冰箱的東西做，食物要過期了或是吃久還沒用完會嫌浪費繼續利用吧」、「看花師奶切菜就知道有基本功，但大概一個月只想認真煮2至3次飯」。

No.1 《蠟筆小新》野原美冴

說到人氣卡通《蠟筆小新》，絕對少不了靈魂人物、野原新之助和野原小葵的媽媽「野原美冴」，野原美冴身為全職家庭主婦，除了每天早上要趕著讓小新準時搭上幼稚園娃娃車，平常在家也要一邊帶小葵一邊做家事，被小新和廣志私下偷偷稱為「三層肚皮的大怪獸」、「大屁屁老太婆」，若是父子倆說錯話，美冴就會動用她的招牌「憤怒鐵拳」和「轉轉神功」教訓兩人。

近日也有網友整理野原美冴平時要做的代辦事項，好奇「野原美冴在台灣人的標準算好老婆嗎？」許多網友則給予認同，「小時候看媽媽無感，現在看充滿魅力」、「每天願意打掃煮飯至少90分以上」、「可以忍受露鳥小屁孩，真的很猛」、「在台灣要養得起全職主婦+2個小孩本身就是人生勝利組吧」、「想知道哪裡不好，根本模範媽媽」、「不錯阿，不過亂花錢這邊不是很OK」。

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年05月14日至2023年05月13日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『人氣卡通媽媽角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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