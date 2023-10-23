選購電競螢幕顯示器要注意甚麼？ 除了刷新率還有這關鍵要素

遊戲玩家都知道好的硬體還得有高效能的顯示器搭配，否則再高的幀率到顯示器這都縮成了60幀，於是電競顯示器就成了眾多遊戲玩家的首選，不過選電競顯示器可別只看刷新率。



顯示器的更新率是顯示器每秒刷新畫面的速度，單位為Hz，60Hz表示顯示器每秒鐘可以刷新60幀畫面，刷新率越高，顯示器的畫面就刷新越快。 常見的刷新率有60Hz，75Hz，120Hz，144Hz，165Hz，240Hz等，隨著技術的革新，顯示器的刷新率也在提升。

▼▼▼選購電競顯示器要注意甚麼？▼▼▼

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一般來說達到120Hz才是高刷顯示器的門檻，目前144Hz更新率的顯示器也已經落到千元級別，不會造成預算太大壓力。

不過只看刷新率還不行，因為顯示器的畫面是需要一定時間才能同步上來的，這裡就需要大家注意一下反應速度。

顯示器接受到顯示卡給予的視訊訊號，需要在螢幕上刷新出來，目前一幀顯示完成之後，後一幀同步到螢幕上所需的時間就是響應速度。 響應速度一般以毫秒也就是ms為單位。

普通的顯示器更新率為60Hz，也就是每秒鐘刷新60張畫面，意味著每兩幀之間的時間為16.67ms，這時候顯示器的反應速度慢一點也影響不大。

不過當更新率提高之後，響應速度就變得重要了，144Hz顯示器的每兩幀之間的時間為6.94ms，如果響應速度低於這個數值，意味著前一幀還沒有顯示完全，就要顯示 下一幀的畫面，此時兩幀畫面互相影響，螢幕上就會出現殘影。

那麼響應速度該選擇多少的顯示器呢？ 其實很簡單，你可以透過刷新率來算出顯示器的畫面刷新速率，然後響應速度小於每幀之間的時長，就可以確保兩幀影像之間互不干擾了。

目前市面上的電競顯示器主流是IPS屏，TN屏和VA屏，其中TN屏可以輕鬆將響應速度壓縮到1ms，也是很多超高刷新率顯示器的面板。

當然，電競顯示器的更新率和反應速度更適合瞬息萬變的競技遊戲玩家選擇，如果是追求畫面和休閒的玩家，那麼大可不必追求高刷顯示器，同樣預算換成2K曲面顯示器或許更適合你。

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