手提電腦加購硬碟必選SSD　讀寫速度提升、輕便節能還有這好處

大存儲時代，手機儲存容量已經是動輒512GB、甚至1TB，很多人難免會對手提電腦的存儲容量產生焦慮。



為甚麼手提電腦需要升級硬碟？

以內存為例，同規格儲存容量越大，我們能做的事情則越多，比如生產力工具DaVinci Resolve（達芬奇）、PR、AE、CAD、C4D等，多開窗口同步操作，此類場景下，大容量內存能明顯提升效率及使用感受；硬碟也是同理，空間越大我們能存儲的信息也就越多，畢竟現在微信的聊天記錄動不動就十幾個G，3A遊戲大作也已是起步上百G，還有各種軟件緩存、電影影片、跨設備的本地備份.....這時，512GB等小容量的手提電腦升級硬碟已是刻不容緩。

▼▼▼手提電腦該如何選擇硬碟？▼▼▼

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為甚麼推薦選擇SSD固態硬碟？

我們常見的硬碟分為機械硬碟和固態硬碟兩種類型，不同於機械硬碟的機械結構，固態硬碟是用固態電子存儲晶片陣列製成的硬碟，一般採用閃存晶片作為存儲介質。

讀寫速度快：固態硬碟對比機械硬碟最大的優勢在於讀寫速度的強悍，這是因為固態硬碟僅需通過電信號來讀寫數據，省去了移動機械部件的時間，幾乎能瞬間尋找到數據所在位置，所以選擇固態硬碟減少加載時間，大大提升工作效率和使用體驗。

簡單、輕便：機械硬碟由馬達、磁盤、磁頭臂、磁頭等多個精密部件組成，讀寫操作通過零件的物理移動完成。且由於內部是機械結構，機械硬碟在運作時會產生噪聲，並且怕磕碰，一旦跌落就可能會有數據損壞的情況發生。而固態硬碟使用閃存來存儲數據，所有讀寫操作都基於電路，不依賴於任何機械部件，其輕便、節能、無噪音等特點顯然更適合手提電腦。

目前，固態硬碟在價格及容量方面對比機械硬碟也有了明顯優勢，所以建議大家在給手提電腦升級硬碟時優先選擇固態硬碟。

手提電腦升級硬碟有哪些注意事項？

首先，確認筆記本支持的硬碟規格，比如支持的接口、協議、尺吋、容量等等，一般情況下，比較新的筆記本普遍都可以M.2 2280 PCIe 3.0的固態硬碟，甚至可以支持M.2 2280 PCIe 4.0的固態硬碟。

另外，由於有的電腦內部空間有限，對M.2硬碟的尺吋兼容有限制，這時候我們就要注意是否需要選購2242或者2230尺吋的固態硬碟。同時也要注意筆記本能不能裝雙面顆粒的固態硬碟，如果不可以那就需要選購單面顆粒的固態硬碟。

延伸閱讀：SSD固態硬碟選購指南 3大準則你要知 接口、顆粒類型要識揀

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