家電｜電視能否替代顯示器？ 兩者有三大差別　這2類人不宜使用

電視和顯示器都是屬於顯示輸出設備，都有一個非常大的屏幕，日常使用主要也是輸出畫面來使用，除了用途和輸入設備不同之外，兩者看起來非常像，尤其是最近電視價格持續走低，就單純的屏幕尺吋來看，買電視來當做顯示器是非常划算的事情。



像50吋左右的4K電視價格只要1200元左右，同價位的顯示器最多也就能買32吋的產品，僅從尺吋來看性價比確實很不錯，但網上也有一些聲音表示，不能用電視來當做顯示器，真的是這樣嗎？今天我們簡單分析分析。

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電視能當顯示器用：這個是事實

首先我個人的觀點是電視能當顯示器用，我的邏輯很簡單，就是電視作為一個顯示設備，擁有電腦主機的接口，可以實現完美鏈接，並且兼容分辨率，進行完整的全屏顯示。面對這種情況，電視為甚麼不能當顯示器用呢？

雖然家用情況下，電視很少變成顯示器用，但在戶外和公共場所，電視當做顯示器用是一件非常常見的事實。

電視和顯示器的區別在哪？就因為這些就不能用了？

關於電視和顯示器的區別，也是絕大部分人認為電視不能當顯示器的主要原因。首先是電視和顯示器的色彩標準不同，電視的色彩簡單的說更濃郁一些，因為需要討好用戶的視覺感官，而顯示器更多的需要精準的還原色彩，這是大家覺得不能用的一個原因。

第二點就是電視主要功能就是看影片，所以再響應速度、灰階等方面不如更傾向於綜合應用調教的顯示器。第三點電視的刷新率不行，這個真的是過去式了，目前電視也有針對遊戲開發的產品，刷新率也能達到120Hz以上。

綜合以上幾點，很多人就覺得電視和顯示器存在區別，所以不能當做同類或者平替產品來使用，其實這個觀點是正確但是又片面的，電視在部分場景下我認為也是適合當顯示器來使用的。

電視當顯示器甚麼人可以買甚麼人不能買

平面設計攝影師別買：對於平面設計和攝影師這類人群而言，需要非常精準的色彩顯示，所以此類人群其實不太適合買電視來當做顯示器來使用。即使價格非常貴的電視，也沒有針對這類用途做單獨的優化。

文員辦公人群別買：電視尺吋一般都是32吋+，面對顯示器最多不到半米的距離如果經常用來做表格之類的工作，太大的顯示器讓你視覺範圍內看不到邊，你就需要上下左右不同的搖頭晃腦，很佔用精力。

遊戲黨可以買：目前電視很多都針對遊戲用戶進行了優化，無論是刷新率還是響應速度，配合電視的超大屏幕，無論是電腦遊戲還是主機遊戲，都比顯示器要爽的多。

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