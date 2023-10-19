蘋果首款摺疊產品會是iPad？傳研發期已達4年　最快明年年底發布

據DigiTimes近日報道，蘋果公司正在與供應商密切合作，加速推進可摺疊iPad的開發。



報道稱，蘋果計劃最早在2024年年末開始小規模試產，並有可能在同一年或者2025年初正式發布這款產品。

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報道稱，在可摺疊產品上，蘋果已經進行了長達4年的研發，並不斷調整設計。他們計劃以可摺疊iPad為起點，之後推出可摺疊iPhone。儘管iPad業務在蘋果公司銷售額中所佔比例相對較小，但未來即便出現問題，也會對公司的整體影響較小。

目前，蘋果尚未最終確定可摺疊iPad的設計方案。最初該產品由產品設計團隊領導開發，但最近有消息顯示為了降低成本已經將責任轉交給採購部門跟進。蘋果現階段的主要目標是推出更具成本效益的設計來吸引更多的用戶。

然而，在開發過程中，蘋果遇到了面板和鉸鏈等技術問題，並擔心會出現摺痕影響屏幕使用體驗。為此，蘋果已要求Samsung Display和LG Display兩家公司研發出新的屏幕方案，並希望通過機械設計解決方案來減輕摺痕的影響。

儘管在鉸鏈方面能夠獲得充足的供應，但蘋果仍在尋求更具成本效益且易於批量生產的摺疊屏設計方案。這可能需要進一步簡化和減少零件數量。

根據預測，蘋果首款可摺疊設備預計將於2025年開始量產。DigiTimes認為，可摺疊設備可能會增加iPad的出貨量，從而帶動全球平板電腦銷量的增長。

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