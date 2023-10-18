超過70%用家還在用Win 10 微軟公布這日子前還能免費升級Win 11
撰文：中關村在線
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根據微軟官方公布的消息，Windows 10家庭版和專業版將於2025年10月14日停止支持。在此之前，Windows 10用戶將有機會升級他們的硬件並安裝Windows 11。
據Statcounter數據顯示，截至2023年10月，全球PC上安裝了Windows 11的比例約為23%，而Windows 10的比例為71%。這一數據表明，在微軟計劃在大約兩年後結束對Windows 10系統的支持時，仍有很大一部分用戶選擇繼續使用該操作系統。
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然而，Steam硬件調查也證實了Windows 10比Windows 11更受歡迎，但用戶正在緩慢遷移。雖然Windows 10是Steam上使用Windows系統用戶的最流行版本，但考慮到微軟即將停止對該系統的支持，預計用戶將會更快地轉向更先進的操作系統。
值得一提的是，微軟公司確認對於符合條件的Windows 10 PC來說，升級到Windows 11是完全免費的。這樣的免費升級將持續到2025年。
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