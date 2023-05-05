DJI Mini 3無人機航拍實測　影片質量優秀　細小卻備強大飛行能力

大疆Mini系列最新一代產品就是大疆Mini 3。它採用了更強大的影像系統，支援無損豎拍，最高51分鐘續航，並且本身起飛重量不足249克，因此不需要申報就可以起飛體驗航怕。



近日，大疆Mini 3進行促銷活動，價格直降300元，最終的到手價格只有2988元，這也是產品發布以來首次價格進入3000元以內的區間。如果近期想要買一款無人機在旅途中、露營時、自駕時體驗航拍或者合影，同時又輕便方便攜帶，可以考慮入手大疆Mini 3了。

249克以下、無損豎拍、帶屏遙控器

還是熟悉的Mini系列無人機，還是熟悉的249克以下的重量，還是熟悉的無申報起飛航拍，這就是Mini系列的核心優勢。大疆Mini 3亦是如此，但是起飛之前還是要參考DJI Fly APP中的提示，以及當地法律法規，不要貿然起飛造成違法。也是因為體積小巧，具備折疊設計，因此大疆Mini 3非常便於攜帶，只需要很小的空間就可以直接裝走了。

相比大疆Mini 2來說，大疆Mini 3的外觀構型有了很大的變化，現在的外型設計與大疆Mini 3 Pro幾乎完全一樣。可以看到，大疆Mini 3的機臂更長，槳葉的尺吋更大，因此飛行的過程中可以更經濟，也就是擁有更好的續航能力。

全新的前臉構型下，大疆Mini 3可以實現鏡頭的大角度仰拍，也就是說我們可以拍攝更有趣的航拍視角。另外大疆Mini 3的相機部分支援一鍵旋轉，因此可以實現無損豎拍。對於短影片創作者來說，這個無損豎拍非常有用，這樣就不需要後期時候裁切成豎向影片了。

還有一點，大疆Mini 3配備了帶屏遙控器，這是用戶呼聲很大的改進。相比遙控器搭配手機的用法來說，這款DJI RC遙控器能夠帶來更好、更亮的顯示效果，同時由於是封閉的DJI Fly APP系統，因此在航拍的過程中不會因為電話、微信等信息干擾我們體驗。總之體驗過DJI RC帶屏遙控器之後，就回不去了。

好用的影像系統，直出影片很強

用戶購買大疆Mini 3最大的用途就是航拍，記錄生活和這個世界的美好，因此這一次的影像系統也有非常強的表現。大疆Mini 3採用1/1.3英吋CMOS傳感器設計，畫質表現非常出色，動態範圍也足夠入門用戶使用。在鏡頭方面，大疆Mini 3的鏡頭等效焦段24mm，擁有f/1.7光圈設計，是目前消費級無人機的最大光圈。因此，大疆Mini 3擁有更多的進光量，帶來的好處就是暗光畫質表現更優秀，畫面更純淨。

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上面給大家展示的就是大疆Mini 3橫向和豎向拍攝的影片。大疆Mini 3支援最高4K 30P的影片規格拍攝，本身還支援雙原生ISO和晶片級的HDR技術，因此我們可以看到不論是在大光比環境下還是在夜間，所呈現的影片質量都非常優秀，尤其是這些影片都是大疆Mini 3直出影片。因此，對於用戶來說，這個航拍影片表現足夠滿足大家的需求了。

小無人機卻有大飛行能力

大疆Mini 3的電池分為智能飛行電池和長續航智能飛行電池，搭載智能飛行電池時，大疆Mini 3最大的續航時間是38分鐘；搭載長續航智能飛行電池時，大疆Mini 3最大的續航時間是51分鐘。這是目前市面上消費級無人機的最長續航時間了。也就是說，除去起飛、降落和調整的時間，我們實際上能夠有35分鐘的航拍時間。

圖傳方面，大疆Mini 3採用了DJI O2圖傳系統，這個系統能夠實現最遠10公里的圖傳距離，當然這是要在幾乎沒有乾擾的無人區才能夠實現。在干擾嚴重的城市、鄉村中，大約能夠實現2-3公里的圖傳距離。另外，圖傳系統的可以傳輸720P 30fps的圖傳畫質，對於體驗來說完全足夠。

大疆Mini 3的最大抗風為5級，在我們實際飛行體驗中，6-7級大風也沒問題，但是續航時間會有明顯的縮水。大疆Mini 3能夠支援4000米（搭載智能飛行電池）和3000米（搭載長續航智能飛行電池）最高起飛海拔，基本上除了高原以外的大部分地區都可以直接起飛體驗航拍。

大疆Mini 3是一款非常適合入門級用戶、航拍嚐鮮用戶選購的無人機產品，它擁有非常好的影像系統和飛行性能表現，因此給用戶帶來的體驗感受非常優秀。另外配套的DJI Fly APP本身的體驗性也非常好，使用邏輯簡單，可以輕鬆快速上手。現在，大疆Mini 3來到了發布以來的最低售價，如果又想要近期入手無人機的朋友，這台產品可以著重考慮，價格真的非常合適。

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