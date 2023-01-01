DJI無人機｜大疆Mini 3、Air 2S、Mavic 3比較　價格高低各有特色

現在消費級無人機種類很多，品牌也很多，但是相信提到大疆大家都很熟悉，畢竟它佔據了消費級無人機絕對的市場份額。今年入冬以來，大疆連續發布了DJI Mavic 3 Classic和DJI Mini 3兩款無人機新品，再加上Air系列的DJI Air 2S，可能很多想要入手無人機的朋友並不清楚這三台無人機的定位和性能有什麼區別，它們之間如何選擇。那麼今天，我們就來為大家詳細的解析一下。



大疆的消費級無人機分為Mini、Air和Mavic三大系列，其中Mini 3、Air 2S和Mavic 3 Classic分別是三個系列中的最新產品。

大疆Mini 3無人機有什麼特色？

價格：僅飛行器版本價格為2689元人民幣；標準遙控器版本價格為3288元人民幣；帶屏遙控器版本價格為4288元人民幣；長續航暢飛套裝（標準遙控器版）價格為4776元人民幣；長續航暢飛套裝（帶屏遙控器版）價格為5776元人民幣。



適用人群：入門級用戶，想要嚐鮮無人機或者航拍體驗的人群。



核心賣點：低於249克起飛重量、一鍵無損豎拍、大角度仰拍、51分鐘續航，等等。



大疆的Mini系列無人機有一個共同的賣點，也是這個系列的核心之一，那就是起飛重量低於249克，DJI Mini 3也是如此。這個數字代表什麼意思呢，就是說我們在使用DJI Mini 3，可以不用申報直接起飛體驗航拍的樂趣。但是並非所有國家和地區都可以如此，在出行之前要提前查詢目的地關於無人機的法律法規，避免出現不必要的麻煩。

DJI Mini 3採用了全新的外觀構型設計，因此它新增加了對於無損豎拍和大角度仰拍功能的支持，這是Mini 2以及之前產品所不具備的功能。另外，DJI Mini 3新構型下，槳葉的尺吋更大，機臂的尺吋更長，因此帶來的飛行效益更加經濟。

同時DJI Mini 3採用了智能飛行電池和長續航智能飛行電池兩種設計，能夠實現38分鐘或者51分鐘的最長續航時間。截至目前，DJI Mini 3是消費級無人機中續航時間最長的產品，沒有之一。

在影像系統方面，DJI Mini 3也有了全新的升級，它採用了1/1.3英吋的CMOS全畫幅傳感器設計，同時鏡頭的光圈達到F1.7，與Mini 3 Pro相同，是目前消費級無人機中的最大光圈水平。

影片部分，DJI Mini 3最高支持4K 30P影片規格，符合入門級用戶對於影片拍攝的需求。不過，DJI Mini 3還支持雙原生ISO和芯片級的HDR技術。也就是說DJI Mini 3不僅色彩表現更出色，而且在光線明亮的環境下，具備更好的動態範圍；在光線昏暗的環境下，具備更好的控噪，讓畫面更加純淨，提升影片質量。

飛行和性能部分，DJI Mini 3具有單一的下視避障，便於用戶降落的時候不會對無人機本身造成危險。 DJI Mini 3採用了DJI O2圖傳系統，能夠實現最遠10公里的圖傳，但是筆者建議初學者不要讓無人機距離自己超過2公里，熟悉以後再遠飛。

另外，DJI Mini 3支持DJI RC帶屏遙控器，帶屏遙控器是封閉的DJI Fly APP，沒有微信電話等的干擾，同時屏幕亮度比手機更高，觀看體驗也更出色。 DJI Mini 3的最高起飛海拔為3000米，最大抗風5級。

由於大部分新手並不懂得無人機航拍運鏡，因此DJI Mini 3也搭載了一鍵短片功能，包括漸遠、沖天、環繞、螺旋、彗星五種一鍵短片功能，並同樣支持豎拍模式。這樣即使是初學者，或者剛開始接觸航拍的朋友，也可以直接獲得有運鏡效果的成片可以與他人分享。

大疆Air 2S無人機有什麼特色？

價格：標準版的價格為6499元人民幣，暢飛套裝的價格為8399元人民幣。



適用人群：5000元以上10000元內消費級無人機中，對航拍畫質有高需求的進階用戶。



核心賣點：1英吋傳感器、四向避障、5.4K 30P影片、10bit D-Log，等等。



DJI Air 2S是2021年4月份發布的新品，已經一年半時間沒有更新了，相信Air 3一定會讓我們感到驚艷。回歸Air 2S，它最明顯的升級部分就是影像系統。 DJI Air 2S將影像系統直接升級到了2000萬像素、1英吋規格的CMOS傳感器，直接提升到大底傳感器的範疇。有了這個水準，相當於我們將一台卡片相機安裝在無人機，起飛進行航拍，因此帶來的照片和影片質量都具備高水準。

影片方面，DJI Air 2S支持最高拍攝5.4K 30P以及4K 60P的影片規格，影片的最大碼流為150Mbps，因此影片的整體水平和流暢性都有保障。 DJI Air 2S還支持10bit D-Log，所以對用戶來說，可以實現更加專業的後期和調色能力，這樣可以輸出更專業的影片成片。

如果購買了暢飛套裝，裡面還會贈送4款不同級別的ND濾鏡，對於我們在強光下拍攝影片有更大的幫助。因為傳感器提升到1英吋的水平，因此DJI Air 2S整體的畫面感、動態範圍表現和暗光畫質水平都有了明細提升，能夠滿足進階用戶的需求。

在飛行和性能方面，DJI Air 2S也有出色的表現。 DJI Air 2S支持四向避障，也就是前、後、上、下四個方向都有避障視覺相機，能夠讓無人機更安全的進行飛行。 DJI Air 2S搭配了DJI O3圖傳系統，能夠實現最遠12公里的圖傳，並且可以傳輸FHD 30fps的畫面，讓我們可以看到更優秀的實時航拍畫面。

DJI Air 2S設計了四根天線，可以讓圖傳效果更理想，即使飛到我們頭頂，也可以擁有流暢的圖傳效果。 DJI Air 2S最高起飛海拔為5000米，最大抗風5級，同時最長的續航時間是31分鐘。想要飛得爽，建議購買暢飛套裝。

另外，DJI Air 2S還具備大師鏡頭的功能，這個功能也是藉由這款產品首次亮相。大師鏡頭是究極版的一鍵短片，它可以更好的為用戶演示航拍運鏡效果並獲得對應的成片。另外，DJI Air 2S還具備焦點跟隨、延時攝影、全景照片和手機快傳等功能。

大疆Mavic 3 Classic無人機有什麼特色？

價格：單機版價格為9288元人民幣、標準版（RC-N1遙控器）價格為9888元人民幣、帶屏遙控器版（RC遙控器）價格為10888元人民幣。



適用人群：萬元左右最強消費級無人機，對航拍畫質有極高需求且預算有限的專業用戶、發燒玩家、專業影片團隊、專業影像工作室等。



核心賣點：4/3畫幅傳感器、哈蘇鏡頭、5.1K 50P和4K 120P影片、10bit D-Log、360度全向避障、46分鐘續航，等等。



DJI Mavic 3 Classic也是前不久剛剛發布的旗艦級無人機，也就是Mavic 3家族的最新產品，但是DJI Mavic 3 Classic的特點是其售價有非常明顯的優勢。 DJI Mavic 3 Classic身為旗艦級產品，它的影像系統自然也具備旗艦級的表現。 DJI Mavic 3 Classic採用了2000萬像素的4/3畫幅CMOS傳感器設計（目前消費級無人機所採用的最大傳感器），並且搭配了哈蘇相機設計。鏡頭部分，等效焦距是24mm，光圈範圍是F2.8-F11，具備原生12.8檔動態範圍，支持哈蘇自然色彩解決方案HNCS。

接著是影片部分。 DJI Mavic 3 Classic能夠記錄最高5.1K 50P以及4K 60P規格的影片，同時還可以記錄4K 120P的慢動作影片，足夠滿足大家對於影片專業性的需求。 DJI Mavic 3 Classic支持10bit D-Log，因此可以更好的服務於後期以及調色，讓用戶可以輸出專業的航拍影片。

另外由於具備哈蘇自然色彩解決方案HNCS，因此可以為用戶提供更加精準的色彩還原。當然，由於是採用了4/3畫幅的大底設計，因此DJI Mavic 3 Classic具備非常優秀的動態範圍表現，同時高感畫質也更上一層樓，達到類似M4/3畫幅微單相機的效果。

飛行和性能部分，DJI Mavic 3 Classic支持360度全向避障，也就是上、下、前、後、左、右這些方向都可以兼顧避障。同時DJI Mavic 3 Classic擁有8顆避障所用的視覺相機，因此用戶可以非常安心的去進行航拍，同時也可以飛的更加激進。

DJI Mavic 3 Classic搭載了DJI O3+圖傳系統，支持最遠15公里圖傳，能夠傳輸FHD 60fps的畫面質量。無人機最高起飛海拔為6000米，最大抗風6級，最長的續航時間為46分鐘。

在返航方面，DJI Mavic 3 Classic也更加智能，它可以實現「聰明」的繞行返航，而不是爬升高度，飛躍，再降低高度，這樣可以節省更多的時間和電量，讓用戶有更多的時間去飛行和拍攝。

在拍攝方面，DJI Mavic 3 Classic還有很多輔助功能，可以為用戶帶來更好的體驗以及拍攝更多樣化的素材，比如焦點跟隨、延時攝影、全景拍攝、大師鏡頭、一鍵短片、手機快傳等等功能都完全支持。相比Mavic 3和Mavic 3 Cine，DJI Mavic 3 Classic還增加了定速巡航和夜景影片等功能。

看到這裡，相信大家已經知道自己具體想要、需要哪一款無人機了。趁著現在是雙十二、聖誕元旦的雙旦節，抓住今年最後的促銷，趕緊入手吧。這樣春節期間就可以帶著無人機回到自己的家鄉去記錄家鄉的風景了。

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