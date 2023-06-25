DJI Osmo Action 3運動相機價格良心　除磁吸連接外還有這些賣點

夏天來了，暑期來了，旅行、露營、騎行、自駕、潛水...這些夏天的活動接踵而來。現在是影片時代，也是社交APP鼎盛的時代，大家也很喜歡分享自己的生活，因此越需要趁手的器材來記錄自己的夏天活動。



在目前的市面上，最貼合的產品就是運動相機，尤其是大疆最新一代的Osmo Action 3運動相機。這款產品擁有親民的價格，磁吸的連接形式，非常強大的裸機防護能力和簡單的使用體驗。今天，我們就來為大家簡單的介紹一下大疆Osmo Action 3。

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磁吸方式讓連接更簡單輕鬆

大疆Osmo Action 3採用了磁吸+卡扣的連接形式，這個連接形式最早是在大疆Action 2上出現的。這個連接形式，對於取下配件、安裝配件或者更換配件來說擁有最好的體驗性，用戶只需要將大疆Osmo Action 3和配件靠近，就可以直接吸附上並且卡緊，取下的時候也只需要兩側一捏就可以。

有了磁吸+卡扣的連接形式，我們在使用大疆Osmo Action 3取下、連接配件的時候，基本上都是隻需要1秒左右的時間即可，顯著的提升了效率。另外，這個連接形式的牢固性很出色，連接之後除非是暴力或者毀滅性的跌落，否則不會自己斷開連接。因此我們在日常使用的時候，可以放心。

如果是固定位置拍攝，同時還有金屬物體，那麼可以將大疆Osmo Action 3直接吸附在金屬上即可，這樣就可以直接拍攝了。對於用戶來說，磁吸+卡扣的連接形式，肯定是目前運動相機上的最佳方式，體驗性最好。

裸機16米防水，續航持久，支持快充

夏天的運動離不開水，比如潛水、衝浪、皮划艇、摩托艇等等，我們在水中拍攝記錄的時候，就需要運動相機的防水能力了。

大疆Osmo Action 3是目前運動相機市場內第一款支持裸機16米防水的產品，因此我們在進行水相關的運動體驗時，可以不用搭配潛水殼，帶着大疆Osmo Action 3直接下水即可。16米潛水是什麼概念呢，目前自由潛水有三大系統，AIDA、PADI和SSI，其中入門時以AIDA的要求最為嚴格，原AIDA的二級標準就是16米深度，世界上80-90%的潛水愛好者都是具備這個潛水資格。

在衝浪、皮划艇、摩托艇等等項目中，由於我們在水面上拍攝，同時還會有大量的浪花飛濺，因此我們最擔心的就是水滴掛在鏡頭前，影響我們的拍攝畫面。大疆Osmo Action 3的鏡頭和屏幕具有疏水設計，也就是說水滴並不會掛在鏡頭和屏幕前，因此我們在拍攝時可以獲得更完美的畫面。

運動相機的續航能力一直是短板，但是大疆Osmo Action 3有了兩個突破，一個是它的電池具備零下20℃的耐寒能力，不過現在是夏天不重要；另一個是支持快充。大疆Osmo Action 3的電池本身也具備非常強大的續航表現，它的容量是1770mAh，是目前運動相機市場內電池容量最大的，同時還可以實現160分鐘的續航時間。

上面提到了大疆Osmo Action 3支持快充，它配備了一個充電管家，可以一次性為三塊電池同時充電，並且支持30W的快充。如果我們使用大疆Osmo Action 3直接充電，也是支持30W快充，18分鐘即可充滿80%的電量。有了這個能力，我們在運動間休息、吃飯的時候，就可以把電池直接充滿了。

四種穩定性設計，支持無損豎拍，後期能力強

既然運動相機是為了記錄和拍攝而生，那麼大疆Osmo Action 3的拍攝能力也是大家十分關心的事情。先來說說穩定性，大疆Osmo Action 3支持四種穩定模式，分別為RockSteady 3.0超強增穩、RockSteady 3.0超強增穩+、HorizonSteady地平線增穩和HorizonBalancing地平線校正。其中超級增穩最高支持4K 120P的影片規格，地平線校正最高支持4K 60P影片規格，地平線增穩最高支持2.7K 60P的影片規格。

如果我們需要地平線始終保持水平，可以使用HorizonSteady地平線增穩和HorizonBalancing地平線校正兩種模式。如果我們在進行相對比較平坦路面、水面、水中的記錄，那麼RockSteady 3.0超強增穩就可以滿足大家的穩定性需求。如果我們是在「搓板路」上進行極限運動的記錄，那麼就需要使用RockSteady 3.0超強增穩+模式了。

對於短影片創作者來說，大疆Osmo Action 3也為大家貼心的設計了無損豎拍模式。通過使用豎拍保護框，在豎拍模式下也可以直接體驗磁吸+卡扣模式來連接配件。大疆Osmo Action 3的豎拍模式實際上就是直接將相機豎過來即可，當我們豎過來的時候，操作系統也會跟隨轉換為豎向顯示模式，同時我們直接拍攝就是豎向的無損影片了，是不是很簡單。

大疆Osmo Action 3本身採用了1/1.7英寸CMOS傳感器設計，擁有4K 60P的影片規格和4K 120P慢動作影片的錄製能力。由於其本身的畫質就很優秀，因此支持影片畫面基本上就完全可用。去年年底，大疆Osmo Action 3更新了一次固件，增加了非常多的使用拍攝功能。更新之後，不僅增強了畫質表現，同時還增加了4K HDR影片功能、10bit色彩深度和時間碼等功能。對於大眾用戶來說，大疆Osmo Action 3的直出影片就夠用了；對於專業用戶來說，大疆Osmo Action 3的新固件為後期提供了更大的便利，包括後期剪輯和調色，因此可以製作更精緻、更專業的影片了。

高性價比硬實力強的運動相機

對於普通記錄生活的用戶或者Vlog用戶來說，大疆Osmo Action 3的畫質表現好，使用簡單，快速上手，鏡頭的表現出色，相機的功能豐富，支持無損豎拍，可以滿足大家日常的拍攝需求。對於專業運動愛好者來說，大疆Osmo Action 3的穩定性優秀，連接方式簡單輕鬆，防護能力和續航能力強大，同樣可以滿足專業運動狀態的影象捕捉。

最後，我們來說說大疆Osmo Action 3的價格，2549港元的售價的確在運動相機市場中競爭力太強了，比去年一同發布的GoPro便宜1000多元，因此如果想要入手運動相機，可以考慮大疆Osmo Action 3。

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