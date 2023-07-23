DJI無人機｜大疆Mini 3實測　優秀影像系統　強大續航成核心優勢

大疆Mini系列是目前市面上極具特色的一個消費級無人機系列，這個系列有一個核心優勢，就是無人機的起飛重量都在249克以下，因此可以不用申報直接起飛航拍，在新無人機法規頒布的今天，具有更大的優勢。



Mini系列最新的一款產品就是大疆Mini 3，這款產品升級力度較大，而且現在在京東商城中，價格已經來到3000元以內。今天，我們就來跟大家一起探討大疆Mini 3航拍能力如何，是否值得入手。

無申報起飛，可無損豎拍

剛才提到過了，因為現在有了新的無人機規定，所以今後去使用無人機航拍的時候限制會更多，但是由於大疆Mini 3的重量小於249克，因此起飛航拍的時候不需要進行申報。不過我們依然要遵守法規，在限高範圍內進行飛行，避免後續出現麻煩。另外就是現在禁飛區和限飛區越來越多，所以即使不用申報，也要注意當地的規定。

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外觀設計方面，大疆Mini 3與Mini 3 Pro的構型一致，因此這個新的構型擁有更長的機臂設計，同時也有更大的槳葉，所以空中飛行的時候具備更好的空氣動力學表現，所以可以提供更好的續航表現。

正式因為新的構型設計，因此大疆Mini 3提供了更強大的拍攝能力。大疆Mini 3支持無損豎拍，也就是說鏡頭可以直接豎向翻轉，所得到的畫質和影片能力與橫向拍攝完全一致。在航拍體驗時，我們只需要在圖傳界面上點一下按鈕就能夠實現了。此外，大疆Mini 3還支持大角度仰拍，可以直接拍攝仰視的視角，因此影片素材可以更加豐富。

優秀的影像系統，航拍足夠

大疆Mini 3的影像系統表現不錯，能夠帶來優秀的畫質，因此可以能滿足用戶航拍視角的照片、影片記錄需求。大疆Mini 3採用1/1.3英吋CMOS傳感器設計，畫質表現非常出色，動態範圍也足夠入門用戶使用。在鏡頭方面，大疆Mini 3的鏡頭等效焦段24mm，擁有f/1.7光圈設計，是目前消費級無人機的最大光圈。對於用戶來說，大疆Mini 3不論光線強弱，都有比較出色的畫質表現。

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可以看到，大疆Mini 3不論是橫向拍攝還是豎向拍攝，影片表現和畫質始終如一的優秀，因此對於用戶來說，日常記錄生活、記錄旅行完全可以勝任。另外大疆Mini 3原影片本身的色彩表現就很出色，還原非常準確，因此用戶日常情況下也不需要後期。

51分鐘續航能力可以玩得很爽

大疆Mini 3還有一個核心優勢，就是它搭配長續航智能飛行電池的時候，能夠實現51分鐘的續航能力。普通智能飛行電池的最大續航是38分鐘。 51分鐘續航時間是什麼概念呢，也就是說除去起飛、降落和調整的時間，我們實際上能夠有35分鐘的航拍時間。

大疆Mini 3搭載了DJI O2圖傳，這套圖傳系統可以實現最遠10公里的傳輸距離，同時可以傳輸720P 30fps圖傳畫質，對於用戶來說可以觀看的非常清晰。當然並非所有區域都有10公里的圖傳距離，像是城市中乾擾嚴重，可能也就只有1-2公里的圖傳距離，所以飛行時不要過於激進。

在飛行性能方面，大疆Mini 3雖然體積小、重量輕，抗風也能夠達到5級，實際上我們測試的時候8級大風都可以保證畫面穩定，就是續航時間會大打折扣了。此外，大疆Mini 3能夠支持4000米（搭載智能飛行電池）和3000米（搭載長續航智能飛行電池）最高起飛海拔，基本上除了高原以外的大部分地區都可以直接起飛體驗航拍。

大疆Mini 3身為一款入門級無人機，但實際體驗下來，這款產品的綜合實力更為優秀。大疆Mini 3從起飛開始就比其它系列的無人機更輕鬆，同時升空之後的續航表現、圖傳能力以及飛行性能也完全可以滿足大部分入門用戶、航拍嚐鮮用戶、旅行用戶的使用需求。另外就是大疆Mini 3的影像系統非常出色，所記錄的照片和影片也超過了入門級的表現。現在正值折扣期間，如果想要入手一台無人機拍日常、拍旅行、拍短影片，那麼大疆Mini 3可以認真考慮。

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