DJI無人機Mini 3 Pro/Air 3/Mavic 3 Pro 各有優勢　邊款先啱你？

大疆（DJI）這兩年將Mini、Air和Mavic 3三大系列全面更新，三個系列中最強大的產品分別為Mini 3 Pro、Air 3以及Mavic 3 Pro。面對這三款無人機，很多人在購買的時候都會犯迷糊。今天，我們就來系統的為大家分析一下大疆Mini 3 Pro、Air 3、Mavic 3 Pro無人機如何選，看看哪款無人機最符合你的航拍需求。



大疆Mini 3 Pro無人機有何特點？

價格：單機版的報價為4649元、普通遙控器版本的報價為5299元、附螢幕遙控器版本的報價為6799元。

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適用人群：對249克無申報起飛重量有需求，同時對航拍畫質有需求的用戶。實際上大疆Mini 3 Pro也適合進階用戶選購，而入門或者嚐鮮用戶，可以考慮Mini 2或者Mini SE。

大疆Mini 3 Pro是三款中發佈時間最早的產品，它是一款起飛重量小於249克的無人機，因此它最大的特色就是可以實現無申報起飛，這也是Mini系列最大的特色和賣點之一。當然，並非所有地區和國家都可以無申報起飛，還是要查詢當地的政策和法規。但是筆者了解到，中國、美國、加拿大領土內的很多的地方都可以無申報起飛航拍。

大疆Mini 3 Pro的影像系統是目前Mini系列中的最高配置，它採用了4800萬像素的1/1.3英寸傳感器設計，光圈也達到F1.7，是目前消費級無人機最大光圈。 Mini 3 Pro無人機鏡頭雲台支持一鍵無損豎拍和大角度仰拍，提供更多元化的拍攝能力。

影片規格方面，大疆Mini 3 Pro能夠拍攝最高4K 60P的影片規格，並且具備D-Cinelike模式，可以提供更好的後期調色空間。在影片規格為4K 30P或以下規格，將自動開啟HDR影片提升動態範圍。大疆Mini 3 Pro提供了雙原生ISO拍攝模式，因此動態範圍和高感畫質都有提升。因此大疆Mini 3 Pro也是Mini系列影片規格目前的巔峰之作。

飛行和性能方面，大疆Mini 3 Pro具備前、後、下三向避障能力，由於是雙目視覺避障相機設計，因此避障的能力更優秀。搭配全新設計的DJI RC帶屏遙控器，可以獲得更好的體驗性。當然，不論是哪種遙控器，大疆Mini 3 Pro都是採用了DJI O3圖傳系統，能夠實現最遠12公里的圖傳。此外，大疆Mini 3 Pro抗風5級，支持最高4000米海拔起飛，最高續航為34分鐘（普通電池）和47分鐘（長續航電池）。

大疆Mini 3 Pro除了普通的影片和照片拍攝，還支持焦段跟隨、延時攝影和全景照片等功能。另外大師鏡頭和一鍵短片功能可以輔助入門用戶和初學者更好的掌控航拍運鏡。航拍之後，大疆Mini 3 Pro的快傳模式可以讓用戶的下載更具效率。

大疆Air 3無人機有何特點？

價格：普通遙控器版本的報價為7799元、普通遙控器版本的暢飛套裝報價為9499元、附螢幕遙控器（RC 2）版本的暢飛套裝報價為10799元。

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適用人群：進階型航拍愛好者、影片創作者。有一定預算限制，同時對拍攝畫面和避障能力、續航能力和無人機飛行性能都有一定要求的用戶可以考慮。

大疆Air 3是三台產品中最晚發布的，也是上個月底剛剛發布的新品。大疆Air 3升級最大的除了機身構型之外，就是影像系統和全向避障能力了。大疆Air 3採用了4800萬像素的雙主攝設計，也就是同時具備廣角相機和中長焦相機，這也是Air系列首次搭載雙攝的設計。

廣角相機部分，大疆Air 3採用了全新一代1/1.3英寸堆棧式CMOS傳感器設計，有效像素4800萬，光圈f/1.7，等效焦段24mm。它的成像效果甚至比上一代更好，尤其是夜間拍攝。中長焦相機部分，採用了1/1.3英寸CMOS傳感器，有效像素4800萬，光圈f/2.8，等效焦段70mm。 3倍中長焦相機的配置與大疆Mavic 3 Pro是一致的。

影片錄製方面，大疆Air 3兩個相機均支持最高無裁切4K 60P影片規格以及HDR錄製，並且支持D-Log M色彩模式。同時也均支持無裁切4K 100P以及1080P 200P的慢動作影片錄製（可以選擇只支持最高4K分辨率）。此外，大疆Air 3也支持2.7K 60P的豎拍影片，但並非旋轉鏡頭，因此拍攝時是在畫面中裁切出一部分區域進行影片錄製，但是足夠短影片創作者使用了。

避障方面，大疆Air 3是Mavic 3系列之外首款支持全向避障的大疆消費級無人機，支持APAS 5.0技術，因此不論是避障還是智能跟隨的體驗都會更加出色，可以滿足更多環境、更多需求的拍攝。圖傳方面，大疆Air 3也是搭載了首次亮相的DJI O4圖傳，最遠支持20公里圖傳距離（FCC標準；SRRC/CE/MIC最遠10公里），支持最高1080P 60fps的圖傳畫面。

伴隨DJI O4圖傳系統，大疆Air 3也搭配了全新的DJI RC 2遙控器。這款遙控器整體的造型與DJI RC類似，但是增加了獨立天線設計，因此可以帶來更穩定、更優秀的圖傳表現。另外遙控器的背部有進風口和出風口，在長時間使用的時候內置風扇可以更好的進行散熱處理。

大疆Air 3支持最高46分鐘的續航能力，最大抗風等級為6級，最高起飛海拔為6000米，並且搭載了豐富的拍攝功能以及輔助功能，可謂一應俱全。

大疆Mavic 3 Pro無人機有何特點？

價格：大疆Mavic 3 Pro搭配DJI RC遙控器售價格為15359元、搭配DJI RC遙控器版本暢飛套裝售價19559元、搭配DJI RC Pro遙控器版本暢飛套裝售價24309元；大疆Mavic 3 Pro Cine大師套裝（搭配DJI RC Pro遙控器）售價為35029元。

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適用人群：專業級航拍用戶。沒有預算限制，對拍攝畫質、鏡頭焦段、避障、續航、飛行性能、功能等方面有很高要求的用戶選擇。

要說大疆Mavic 3 Pro最大的特點是什麼，就是它是首款支持三攝系統的消費級無人機。我們先來看看這個三攝影像系統。

三顆攝像頭包括4/3畫幅CMOS傳感器的主攝，採用了哈蘇相機、2000萬像素、等效24mm焦距、f/2.8-f/11可變光圈設計，能夠拍攝最高5.1K 50P和4K 120P規格影片的錄製，原生12.8檔動態範圍，支持哈蘇自然色彩解決方案（HNCS），支持D-Log色彩模式和新增加的D-Log M色彩模式。

另外兩顆攝像頭為中長焦相機以及長焦相機。中長焦相機採用了1/1.3英寸CMOS傳感器設計，等效70mm焦距、4800萬像素、3倍光學變焦、f/2.8光圈設計，能夠記錄最高4K 60P影片規格，並支持新增加的D-Log M色彩模式。長焦相機目前的配置是1/2英寸CMOS傳感器設計，等效166mm焦距、1200萬像素、7倍光學變焦、28倍混合變焦、f/3.4光圈設計，支持最高4K 60P影片規格。

如果是大疆Mavic 3 Pro Cine，三個攝像頭除了與大疆Mavic 3 Pro的錄製能力一致之外，還支持Apple ProRes 422 HQ、Apple ProRes 422以及Apple ProRes 422 LT編碼格式的錄製。

身為Mavic 3家族的一員，大疆Mavic 3 Pro依然支持全向避障，搭載的是APAS 5.0避障系統，也就是說360度球形範圍內全向避障。大疆Mavic 3 Pro可以感知上、下、前、後、左、右等方面的物體的識別和避障。

圖傳系統方面，大疆Mavic 3 Pro搭配的還是DJI O3+圖傳系統，能夠支持最遠15公里的圖傳距離，並且能夠傳輸全高清60fps的畫面。遙控器方面可以搭配DJI RC Pro遙控器。

續航部分，大疆Mavic 3 Pro支持最高43分鐘的續航。同時大疆Mavic 3 Pro支持最高6000米的起飛海拔，支持最高6級的抗風能力。功能性方面一應俱全，該有的功能配置一個也不少。

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