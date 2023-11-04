AV女優排名2023年10月 賽車女郎仁藤沙耶香華麗轉身打敗河北彩華｜日本Bookmate書店10月影碟排名榜公開，S1二當家河北彩花失速，三上悠亞畢業後未如預期登上一姐地位，反而該片廠力捧新血，10月出道的仁藤沙耶香（仁藤さや香）據稱曾是日本「神級賽車女郎」，出第一隻碟影響打入日本大型書店Bookmate2023年10月份「大熱賣女優推薦排名榜」。



No.1 仁藤沙耶香身份神秘｜前世叫咩名都冇人知？

S1片商以「前神級賽車女郎、樣子身材勝過9成現役AV女優」為口號宣傳仁藤さや香，仁藤樣子標緻，但「PS裝甲」濃度頗高，看Twitter的生活照和自拍，就能確切看出她年紀不輕；另外，睇相仁藤小顏幼腰長腿，比例超好，但原來她只得158cm高，令人大跌眼鏡。而最令人意外，是網友瘋狂google也找不到仁藤「轉生成為AV女優」前的舊名和舊圖，社交媒體戶口都是出道後新作，期待人肉起底組找出仁藤沙耶香更多底細。 仁藤さや香 Twitter

仁藤沙耶香身份神秘

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排名No.25 至No.1 倒數圖輯

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No.2 渚恋生｜天海祐希師妹寶塚花旦下海

另一位出道即震撼排名榨的第2位新人：渚戀生，原來曾是日本國寶級男裝女子歌舞劇團「寶塚歌劇團」的成員「桜月のあ」，屬天海祐希、寶生舞等知名日劇演員的同門師妹，辭退後光速轉戰AV界，單靠這背景已吸引一批好事之徒買碟。（渚恋生 Twitter)

https://twitter.com/nagisa_koiki

渚恋生曾是日本國寶級男裝女子歌舞劇團「寶塚歌劇團」的成員，舊名為「桜月のあ」

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No.12 五条恋｜未出道IG已60萬追蹤

另一位2位「新人」女優「五条恋」相信與《咒術迴戰》中的五條悟老師無關，但她改名轉身的法力，可能勁過老師的反轉術式（笑）她在16 歲開始就以髙橋央、雛田真依羽等藝名拍2B級水著做model，最終以「結城千佳」之名出道，所以她的IG足足有64萬人follow。（五条恋Twitter）

https://twitter.com/ren_gojo_圖片

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回帶睇｜9月份AV女優排名榜

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Bookmate排名來源：https://bookmate-net.com/