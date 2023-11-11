購買投影機前先考慮的三大要素　亮度表現高低這標準你一定要知

3000元買投影機有什麼需要注意的事項？一般來說，這個價格基本上都是買到的品質投影機，所以很多山寨投影機遇到的坑，這裡就不提了，因為到這個價格也沒那些問題。 例如解析度虛標等等，這個價格的投影機基本上不會有這樣的問題。



▼▼▼我們該注意什麼呢？▼▼▼

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1）亮度表現

買投影機，自然還是要注意亮度的表現。 今年投影機產業推出了一個新的業界標準，CVIA流明，目前3,000元投影機基本上有700CVIA流明的效果。 買投影機的時候看看對方標稱亮度的標準是不是CVIA，基本上敢於使用這個標準的，都是可靠的產品，對自己的亮度比較有信心。

2）晶片配置

第二就是要看配置的晶片，這個價格就看是不是MTK9669就行。 如果低於這個規格的話，性價比就不是很高。 別小看這個問題，智能投影機一般都使用三、五年，因此晶片的性那不能太低。 太低的話，就會出現卡頓的狀況，甚至投影的時候音畫會出現不同步。 另外很多用戶對喜歡用2倍速來看電視劇或電影，如果性那不夠的話，二倍速的效果是實現不了的。

3）噪音問題

第三則是需要注意噪音的問題。 如果你是擺放在床頭觀看的話，這個效果會很影響日常的體驗。 筆者不建議購買特別輕薄小體積的產品。 從多年的使用者回饋來看，其實投影機是不會經常移動的，也不會帶在包包裡總帶出去，因此大一點小一點，實際上不影響什麼使用體驗。但是投影機的體積太小的話，散熱就會不好。 必須配置高速風扇，風扇一轉，噪音就來了。 所以購買投影機別太在意體積。 當然你是為了帶著出差的話，另當別論。

以上就是購買3000元左右投影機要注意的問題。 目前的狀態來看，購買這個價格的投影機不用太擔心產品的品質。 這個價格有的投影機亮一點，有的外觀更時尚，有的則是體積更小巧，有的色彩更準確，產品表現可能不是太均衡，但是都有個拖地的表現。

注意以上三點就能保證自己買到合適的投影機啦！

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