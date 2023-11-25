買iPhone不送充電器卻堅持送蘋果貼紙？網民創意貼法：物品變高級

無論是買iPhone、iPad、Mac Book，打開包裝外盒，總能看到裡面附了蘋果貼紙。但是為什麼買蘋果要送蘋果貼紙，蘋果貼紙的用途是什麼，又要貼在哪裡好，實在讓人匪夷所思。



曾有網友在社群論壇Dcard上發文詢問「突然好奇大家的蘋果貼紙都貼在什麼地方？」貼文一出後，不少網友分享自己的創意貼法，還有內行人揭曉蘋果為何要送貼紙的原因。

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該名網友拿著兩張蘋果貼紙拍照，問大家都把蘋果貼紙貼去哪裡了？引來網友在留言區熱烈回應「貼在其他的筆電，直接變成macbook」、「沒有貼欸！就是收集」、「我也很好奇耶！我的就一直丟在書桌上，因為我根本不知道要貼哪裡」、「貼馬桶 I toilet」、「我貼垃圾桶，看起來都變高級了呢！」、「繪圖板」、「我貼在行李箱上」、「被我爸貼在我安全帽上，一開始還沒發現」、「我爸直接貼在其他牌子的筆電logo上」、「只貼過一個，貼在行動電源上」、「回家看到老爸貼在微波爐上，真的大傻眼」。

不過，除了回應貼在哪裡，也有網友好奇蘋果貼紙的真實用途發問「原本用途到底是什麼」，有內行人解答「顧客到處貼，另類廣告」、「跟文化有關，西方國家早期都會在販賣商品的時候，順便贈送商家的貼紙，而顧客有時會將貼紙黏在隨身物品或家具上，久而久之達到一種視覺印象，更有助於將商家產品深植人心，所以是一種早期低成本廣告啦～然後蘋果則是保留了這個傳統 （可能是想向顧客表達忠於初衷的想法）」。

蘋果LOGO貼紙的文化，可以追溯回蘋果換LOGO的70年代，1977年賈伯斯與其團隊成員正在規劃Apple II電腦的發布，Apple II史上最早支持彩色顯示的電腦之一，為了要展現Apple II的特色並推動銷售，賈伯斯認為必須調整印在這款電腦上的Logo，原先的Logo設計太為複雜難以記憶，於是找Regis McKenna廣告公司，由該公司的藝術總監Rob Janoff設計新的Logo。

Regis McKenna給了兩款Logo，分別是一顆完整的蘋果、被咬了一口的蘋果，賈伯斯後來選了被咬一口的蘋果，並要求以彩色線條繪製，這樣更能展示 Apple II支援彩色顯示的特性。1970、1980年代是貼紙文化的巔峰時期，許多青少年喜歡蒐集貼紙，用來表達自我風格和認同，而當時的貼紙多為時下流行的物品，不少商家便把自己的商品、LOGO做成貼紙放在產品中，以增加曝光機會。在包裝裡保留貼紙成本不高，蘋果留下這個傳統，時至今日仍有不少果迷把貼紙到處貼。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：買iPhone為什麼要送蘋果貼紙？充電器都不附了為何保留這張紙，真實用途揭曉！】