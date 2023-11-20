想用投影機來打機？這4個功能重點要優先考慮　3000流明是必需的

玩遊戲，屏幕越大越好，而想要屏幕大，顯然液晶電視還是差點意思。但是之前投影機一般都不會對遊戲性能有太多的優化，所以很多人只好買普通投影機來適配遊戲主機，很是無奈。



那麼遊戲投影機應該有什麼的素質呢？今天我們就來談談這個問題。

+ 23

第一，什麼類型的遊戲適合投影機？

投影機適合什麼類型的遊戲？有的人說適合主機平台，有的人說不適合PC平台。其實這個問題要從遊戲的操作支持來看，支持手柄的，基本上都可以使用投影機來玩，畫面可愛的比如《動森》，戰鬥激烈的比如《戰地5》，PC端現在XBOX可以購買會員，能下載很多遊戲，它們也都支持手柄操作，所以PC不見得就不能用投影機，關鍵還是看你喜歡的遊戲是不是支持手柄操作。用鍵盤和鼠標操作的遊戲自然不太適合投影機，因為投影機畫面大，需要抬頭觀看，擺放鍵盤和鼠標在投影機畫面前，即便是無線的套裝，也是不方便的。

第二，重點的性能提升有什麼方面？

投影機該提升什麼性能，才能滿足遊戲玩家的需求呢。這一點可以從電競顯示器的角度去觀察，那自然就是高刷和低延遲了。現在的投影機其實是可以做到這個效果的。目前已經有最高支持240Hz刷新了的投影機，在1440P的效果下支持120Hz也沒有問題。這種效果適合PS5或者XBOX已經是正合適的。畢竟支持4K 120Hz的遊戲可就太少了。

至於延遲效果，投影機沒有液晶那麼好，所以射擊遊戲上吃虧一點。一般來說投影機低於30ms的延遲就算是不錯的效果，而開啟遊戲模式之後，也基本可以控制在5ms的水平，接近電競顯示器。不會給你的操作拖後腿。因此在購買遊戲投影機的時候，也需要考慮到這兩個參數。

第三，是否和遊戲平台有聯動效果？

如果你是主機黨，需要考慮到遊戲投影機是否和主機有聯動。比如優派LX700-4K投影觀經過了微軟Xbox認證，支持2K 120Hz的刷新率。這意味着除了可以享受高畫質的電影體驗外，還能夠暢快玩遊戲。它配備了15W揚聲器，並支持通過RS232中控聯動家中音響設備，具備了12V觸發輸出接口，可控制電動幕布和電動窗簾的操作，對於打造電競屋很有作用。

第四，投影基礎性能是不是夠用了？

最後就是要看投影機的基礎性能是不是夠了，亮度是多少，分辨率是多少，同時其是否支持HDMI2.1等等。筆者推薦的是4K分辨率是最好的，可以不用考慮以後得升級，同時亮度要在3000流明以上（亮度標準很多，ANSI要在2000流明以上，CVIA要在1800流明以上）。

以上就是購買電競投影機的一些參考標準。

延伸閲讀：投影機會比電視更保護到雙眼？除選高品質外 還要注意使用環境

+ 13

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】