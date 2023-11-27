小米、華為、榮耀智能手環你最喜歡？除看價格外　這些功能很重要

隨著智能化、數字健康等概念的普及，越來越多的人開始利用智能穿戴幫助自己了解自身健康狀況，可以說現在市場上琳琅滿目的智能手環和智能手錶，早已一片紅海。智能手環的價格從幾十到上百元不等，大小品牌很多，款式也是多不勝數。



今日，筆者就為大家對2023年智能手環廠商進行一個盤點，以下排名不分先後，並對2023年爆款智能手環做個推薦，讓你看看哪款更超值！

+ 9

1、小米

小米一直被網友們戲稱為「價格屠夫」，旗下產品的性價比大家一直懂得都懂，功能相對來說也比較全面，包括運動監測、健康監測、通知提醒等，適合對價格敏感的消費者。小米在今年先後推出了小米手環7和小米手環7 Pro，誕生小米手環史上最大「變形」的產品，今年小米同樣為用戶推出了小米手環8和小米手環8 Pro，玩法更多，都為用戶帶來了別樣舒適體驗。

小米手環8設計非常時尚，更像是一個時尚裝飾品，不僅改變了前面幾代的塑料質感機身，採用金屬質感中框，還新增了「項鍊模式」，我們可以通過配件將手環橢圓形的「米粒」作為項鍊掛飾佩戴，瞬間成為一件時尚飾品。功能方面，一樣都支持心率、血氧飽和度、最大攝氧量、睡眠、壓力等監測，運動方面，支持一百五十多種運動模式，但內置了「體感互動拳擊」模式和「跑步豆」，將手環置於鞋上運動時，就能測量出步頻、步幅、著地衝擊力、著地方式等13項專業數據，幫助得到正確的跑步引導或者糾正跑姿，避免受傷，提高跑步成績。

而小米手環8 Pro則延續了7 Pro的方屏設計，配備1.74英寸OLED屏，屏幕分辨率為480*336，336 PPI，視網膜級顯示，全屏亮度600尼特，室外運動顯示也毫無壓力。基礎功能上與8代差不多，不過8 Pro新增3D運動健身動畫，支持智能陪跑、腕上跑步課程、體感拳擊遊戲等功能，而且加入了妙享中心，內置小愛語音助手，支持與小米手機彈窗配對，並與手機狀態互通，補全了米家穿戴設備缺失的一環，將手環徹底融入生態之中，整體可玩性更高。

2、華為

華為旗下的智能穿戴產品可以說市場份額穩居國內首位，無論手環還是手錶都是以構建「長續航+健康+智能」為基礎，致力於將最新的科技帶給消費者。

此次推出的華為手環8採用8.99毫米輕薄機身，也是目前華為手環中最薄的一款，重量僅14克，佩戴輕薄非常舒服。同時，該款手環支持100種運動模式，其中11 種專業模式，適合絕大多數運動愛好者佩戴。搭載自研 TruSport™5.0專業運動算法，對於心率、血氧監測數據更準確。還可以提供最大攝氧量、恢復時間、訓練效果等運動評估和建議，這對於運動愛好者佩戴，非常有幫助。

不僅如此，華為手環8還是華為首個搭載智慧負一屏的手環產品，右滑進入負一屏就能對今日日程、酒店、航班、火車、快遞、信用卡還款等智能消息，其中快遞界面支持顯示快遞狀態和取件碼，收取快遞更方便。

3、榮耀

榮耀創立於2013年，致力於成為構建全場景、面向全渠道、服務全人群的全球性科技品牌，具備全系列手機及智能生態產品的研發能力，旗下產品的性價比毋庸置疑。

以榮耀手環 7為例，不僅支持睡眠監測、女性生理周期、壓力測試、心率監測等基礎功能，還能夠實現全天候血氧監測，再加上96 種運動模式，包含11種專業運動模式和85種自定義運動模式，完全能滿足日常生活所需。

延伸閲讀：三星Galaxy Watch 6 Classic體驗 兼顧智能時尚 健康監測最前線

+ 10

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】