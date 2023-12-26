智能手錶與智能手環在功能和體驗明顯不同　買哪一種可考慮這幾點

智能穿戴設備已經成為了我們日常生活中不可或缺的一部分。其中，智能手錶和智能手環是兩種最為常見的智能穿戴設備。雖然它們都是手腕上的科技產品，但在功能和使用體驗上卻有著明顯的區別。



隨著兩者的發展，大家也能看到從商家的宣傳上手環和手錶的功能似乎差不太多，而差價卻能達到5-10倍的差價，很多人就覺得沒必要買智能手錶，不如選擇智能手環更加划算，其實實際上兩者的區別和性能體驗上都非常的明顯，究竟有哪些區別，今天我就帶大家分析下。

+ 25

外觀設計和佩戴體驗：手環大有向手錶設計趨勢發展傾向 但質感和用料差異還很大

智能手錶和智能手環在外觀設計上有很大的區別。智能手錶通常具有一塊類似於傳統手錶的錶盤，可以顯示時間、日期、天氣等訊息。同時，智能手錶通常配有錶帶，可以調節大小，適應不同用戶的手腕尺寸。而智能手環則更像是一個環繞在手腕上的環形設備，通常沒有錶盤，而是通過觸控屏幕來顯示訊息。智能手環的尺寸通常比智能手錶小，更適合手腕較細的用戶佩戴。

不過這兩年隨著智能手環功能的發展，其外觀也越來越趨近於手錶，甚至從外觀來看已經不太好區分手環和手錶。但從筆者實際體驗來說，手環即使長得像手錶，也很難像手錶一樣有更高級的質感，因為成本原因，其用料和工藝都不如手錶。

佩戴上來說，手環更舒適，手錶次之，為什麼越貴越不好呢？作為腕上設備，肯定越輕越舒服，而手錶為了更好的性能犧牲了重量，所以手環更好一些。

功能與使用體驗：手錶更像小手機功能更全面 更精準 手環功能更基礎

健康監測功能

智能手環和智能手錶都具備健康監測功能，但具體實現方式有所不同。智能手環通常配備有心率傳感器、睡眠監測器等硬件設備，可以更加全面地監測用戶的身體健康狀況。而智能手錶則通常具備更強大的健康監測功能，例如心電圖（ECG）檢測、血氧監測、體溫等。

娛樂與通訊功能

智能手錶和智能手環在娛樂和通訊方面也有所不同。智能手錶通常可以連接藍牙耳機等設備，支持音樂播放、電話接聽等功能。此外，有些智能手錶還支持語音助手功能，例如Apple Watch的Siri、Android Wear的Google Assistant等。而智能手環則通常不具備這些功能，更多地專注於健康監測和運動追蹤方面。

此外，智能手錶還可以與智能手機等設備進行聯動，例如通過藍牙連接手機，接收手機上的通知和消息等。甚至通過esim把手錶變成小手機來使用。

運動追蹤功能

智能手環和智能手錶都具備運動追蹤功能，但具體表現有所不同。智能手環通常配備有計步器、卡路里消耗計算器等運動追蹤功能，可以追蹤用戶的步數、距離、卡路里消耗等訊息。而智能手錶則通常具備更全面的運動追蹤功能，例如支持多種運動模式、GPS定位等。此外，有些智能手錶還支持防水功能，可以在游泳等水上運動中使用。

適用場景：各有所長 按需佩戴

商務場合

在商務場合中，智能手錶通常更加適合。由於其外觀類似於傳統手錶，因此不會顯得過於突兀。同時，智能手錶的郵件、消息提醒等功能可以幫助用戶更好地應對商務場合中的各種情況。而智能手環則可能會顯得過於科技化，不太適合正式的商務場合。

運動健身

在運動健身方面，智能手環和智能手錶都有其優缺點。智能手環的計步器、卡路里消耗計算器等功能可以幫助用戶更好地追蹤運動數據。而智能手錶則通常具備更全面的運動追蹤功能，例如GPS定位、多種運動模式等。此外，智能手錶還可以與智能手機等設備進行聯動，例如通過藍牙連接手機，接收手機上的通知和消息等。因此，在運動健身方面，智能手錶和智能手環都有其適用場景。

日常生活

在日常生活中，智能手環和智能手錶都可以提供便利性。智能手環可以追蹤用戶的步數、睡眠質量等訊息，同時還可以支持消息提醒等功能。而智能手錶則可以提供更多的功能，例如音樂播放、電話接聽等。

總結：一分錢一分貨 不存在絕對性價比

智能手環和手錶行業，絕對的是一分錢一分貨，目前想要全功能的產品，必須要價格上到2500元+，甚至千元左右的智能手錶其按照功能來區分，也就相當於一個大號的手環，並不算真正意義上的智能手錶，所以不要幻想著花小錢買好的智能手錶，目前智能手錶競爭還沒到白熱化階段，所以想要強大功能，還是要花不少錢。

延伸閱讀：小米、華為、榮耀智能手環你最喜歡？除看價格外 這些功能很重要

+ 9

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】