紅米K70系列賣點全解構　3款新品質感大升級　這款更是性價比之最

11月29日晚，Redmi舉辦了十周年發布會，旗艦機型紅米K70系列也隨之發布，其中包含K70E、K70和K70 Pro三款機型，售價1999元起。紅米K70系列看起來性價比極高，不誇張地說，該系列機型用中端機的價格給到了旗艦機的主要配置。



那麼，紅米K70系列都有哪些升級？哪款更值得買？接下來就通過以下解讀來幫大家解決這些問題。

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1、性價比旗艦的質感大升級：極窄邊屏幕、金屬中框

作為高性價比手機的代表，紅米K系列一直以超高的性能配置、極低的售價被市場廣泛認知。配置的高性價比意味着一些非必要的地方要壓縮成本，手機質感成了降級的首要選擇之一。

就以上一代的紅米K60 Pro為例，三千多就可以買到第二代驍龍8，但手機缺乏設計感，塑料中框嚴重拉低了整機的質感。所以這款手機很難說是這個價位能買到的驚喜機型，只能說是一分錢一分貨。

質感差這個問題，在全新的紅米K70系列上得到了極大的改善，K70和K70 Pro採用了金屬直邊邊框，K70 Pro更是通過精拋工藝打磨高亮度質感，邊緣的弧度設計也帶來了更好的握持感受。

紅米K70的起售價是2499元，紅米K70 Pro的起售價是3299元，當前市面上這個價位的產品幾乎全是塑料邊框，友商的金屬邊框大多都集中在四千元價位的入門旗艦機型上。從這一點來說，紅米K70系列的確可以算是「遙遙領先」了。

此外，正面的屏幕邊框紅米也下了一番功夫，超窄四邊框帶來了非常不錯的視覺效果。

2、屏幕大升級，三千元價位2K分辨率普及者

目前市面上的2K分辨率屏幕，大多集中在四千元價位段及以上的旗艦手機上，畢竟2K屏幕的成本更高，對電池的負荷也會更大，一般情況下對大多輕度使用的中端機用戶而言並不是最優選。但如果手機價格可以得到控制，且大電池可以解決續航問題，那麼有2K屏幕自然是更好的。

很顯然，紅米K70和K70 Pro就是想要為中端機的用戶提供更好的選擇，這兩款機型都搭載了第二代高端2K屏幕，採用的是華星C8低功耗發光材質，不僅可以達到恐怖的4000nit峰值亮度，還支持3840Hz高頻PWM調光。

也許有些朋友對這些參數無感，通俗地說，這塊屏幕不僅看起來細膩，高亮環境看屏幕無壓力，觀看HDR視頻圖片的效果也更好，而且還更加護眼。

3、主要的性能配置與旗艦機型看齊

高通最新的旗艦晶片第三代驍龍8，此前都是四千元起步的旗艦機型才會有搭載，紅米K70 Pro把價格下限壓到了三千元價位段上。

高通上一代的旗艦晶片第二代驍龍8，此前已經出現在了三千元價位的中端性能機上，紅米K70把價格壓到了2500元檔位上。

這兩款機型也配備了較為豪華的散熱系統，「冰封循環冷泵」達到了5000平方毫米。此外，紅米也對性能進行了針對性的優化，狂暴引擎3.0可以更加智能地調控性能輸出。

續航方面，紅米K70/K70 Pro配備了5000mAh電池和120W快充，達到了一般旗艦的水平。

影像方面，主攝光影獵人800感光元件尺寸達到了1/1.55英寸，達不到旗艦水準，但也算得上是三千元價位的主流水平。

4、購買建議：三款機型K70最具性價比，K70 Pro其次

在三款機型中，紅米K70是性價比最高的，其整體的配置與當前的中端性能機看齊，在保持大概500元價格優勢的同時，還有金屬邊框、2K屏幕等優勢配置，所以最推薦購買。

紅米K70 Pro瞄準的應該是其他品牌的入門旗艦機型，雖然有價格優勢，但影像配置、外觀設計上還是有較大差距的，比較適合就想要旗艦晶片但對拍照、外觀要求都不是很高的朋友選擇。

上文並未對紅米K70E有詳細描述，原因是這款機型是性價比最低的，與此前首發2500元價位現在降價至2000元價位的中端性能機相比，沒有什麼明顯的優勢，甚至在充電功率、相機配置上還存在劣勢，所以並不推薦購買。

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