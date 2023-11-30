紅米K70系列賣點全解構　3款新品質感大升級　這款更是性價比之最

撰文：中關村在線
出版：更新：

11月29日晚，Redmi舉辦了十周年發布會，旗艦機型紅米K70系列也隨之發布，其中包含K70E、K70和K70 Pro三款機型，售價1999元起。紅米K70系列看起來性價比極高，不誇張地說，該系列機型用中端機的價格給到了旗艦機的主要配置。

那麼，紅米K70系列都有哪些升級？哪款更值得買？接下來就通過以下解讀來幫大家解決這些問題。

+9

1、性價比旗艦的質感大升級：極窄邊屏幕、金屬中框

作為高性價比手機的代表，紅米K系列一直以超高的性能配置、極低的售價被市場廣泛認知。配置的高性價比意味着一些非必要的地方要壓縮成本，手機質感成了降級的首要選擇之一。

就以上一代的紅米K60 Pro為例，三千多就可以買到第二代驍龍8，但手機缺乏設計感，塑料中框嚴重拉低了整機的質感。所以這款手機很難說是這個價位能買到的驚喜機型，只能說是一分錢一分貨。

質感差這個問題，在全新的紅米K70系列上得到了極大的改善，K70和K70 Pro採用了金屬直邊邊框，K70 Pro更是通過精拋工藝打磨高亮度質感，邊緣的弧度設計也帶來了更好的握持感受。

紅米K70的起售價是2499元，紅米K70 Pro的起售價是3299元，當前市面上這個價位的產品幾乎全是塑料邊框，友商的金屬邊框大多都集中在四千元價位的入門旗艦機型上。從這一點來說，紅米K70系列的確可以算是「遙遙領先」了。

此外，正面的屏幕邊框紅米也下了一番功夫，超窄四邊框帶來了非常不錯的視覺效果。

2、屏幕大升級，三千元價位2K分辨率普及者

目前市面上的2K分辨率屏幕，大多集中在四千元價位段及以上的旗艦手機上，畢竟2K屏幕的成本更高，對電池的負荷也會更大，一般情況下對大多輕度使用的中端機用戶而言並不是最優選。但如果手機價格可以得到控制，且大電池可以解決續航問題，那麼有2K屏幕自然是更好的。

很顯然，紅米K70和K70 Pro就是想要為中端機的用戶提供更好的選擇，這兩款機型都搭載了第二代高端2K屏幕，採用的是華星C8低功耗發光材質，不僅可以達到恐怖的4000nit峰值亮度，還支持3840Hz高頻PWM調光。

也許有些朋友對這些參數無感，通俗地說，這塊屏幕不僅看起來細膩，高亮環境看屏幕無壓力，觀看HDR視頻圖片的效果也更好，而且還更加護眼。

3、主要的性能配置與旗艦機型看齊

高通最新的旗艦晶片第三代驍龍8，此前都是四千元起步的旗艦機型才會有搭載，紅米K70 Pro把價格下限壓到了三千元價位段上。

高通上一代的旗艦晶片第二代驍龍8，此前已經出現在了三千元價位的中端性能機上，紅米K70把價格壓到了2500元檔位上。

這兩款機型也配備了較為豪華的散熱系統，「冰封循環冷泵」達到了5000平方毫米。此外，紅米也對性能進行了針對性的優化，狂暴引擎3.0可以更加智能地調控性能輸出。

續航方面，紅米K70/K70 Pro配備了5000mAh電池和120W快充，達到了一般旗艦的水平。

影像方面，主攝光影獵人800感光元件尺寸達到了1/1.55英寸，達不到旗艦水準，但也算得上是三千元價位的主流水平。

4、購買建議：三款機型K70最具性價比，K70 Pro其次

在三款機型中，紅米K70是性價比最高的，其整體的配置與當前的中端性能機看齊，在保持大概500元價格優勢的同時，還有金屬邊框、2K屏幕等優勢配置，所以最推薦購買。

紅米K70 Pro瞄準的應該是其他品牌的入門旗艦機型，雖然有價格優勢，但影像配置、外觀設計上還是有較大差距的，比較適合就想要旗艦晶片但對拍照、外觀要求都不是很高的朋友選擇。

上文並未對紅米K70E有詳細描述，原因是這款機型是性價比最低的，與此前首發2500元價位現在降價至2000元價位的中端性能機相比，沒有什麼明顯的優勢，甚至在充電功率、相機配置上還存在劣勢，所以並不推薦購買。

延伸閲讀：moto、Samsung、vivo這3款摺疊屏手機推介　性價比高還顏值不錯

+17
iQOO 12 Pro vs iPhone 15 Pro長焦影像對比　實測相片說明一切iQOO 12 Pro夜景拍攝體驗　影像硬件有誠意　OIS光學防抖有料盤點一英寸大底主攝手機　vivo、小米還是oppo誰影相最好？vivo X100系列有這些賣點　天璣9300晶片加持　外觀特別有設計感三星Galaxy S23 FE上手評測　外觀經典再次升級　吸引年輕消費者moto razr 40 Ultra為摺疊屏拓展新方向　3.6吋大外屏還可這樣用

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

紅米
Redmi
手機
智能手機
手機新聞
中關村在線