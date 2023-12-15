《幽遊白書》真人版 Netflix 12月14日上架，此外網飛更在12月15加推《海賊王：紅髮歌姬 One Piece Film RED》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事：柯里烏斯之夢》等5大美日動畫新作、即睇新片推薦！



《幽遊白書》真人版日劇卡士強勁

改篇自《Hunter x Hunter》作者冨樫義博成名作，真人版卡士強勁。不良少年浦飯幽助（北村匠海 飾）勇救小孩、慘被貨車撞死。靈界領導人小閻王（町田啓太 飾）讓他死而復生，條件是要成為靈界偵探，負責處理危害人間界的邪魔鬼怪，期間他的打架朋友桑原（上杉柊平 飾）也爆發靈力，加上在任務期間認識的妖怪藏馬（志尊淳 飾）以及飛影（本鄉奏多 飾），4人受批阻止左京（稻垣吾郎 飾）及手下戶愚呂兄弟（瀧藤賢一、綾野剛 飾）打通人／魔兩間的隧道，爆發驚天大戰。

Netflix幽遊白書真人版劇透影評｜5集超濃縮有冇伏？值唔值得睇？

《幽遊白書》真人版日劇卡士強勁

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幽遊白書真人版Netflix上架｜戶愚呂超勁特技曝光、12角色介紹

《關於我轉生變成史萊姆這檔事：柯里烏斯之夢》

《轉生成為史萊姆》講述一名男子被刺死後，在異世界轉生成為史萊姆：利姆路，以無限量的吸收能力、驚人的人生經驗和智慧，在異世界中快速建立國家，成為魔王級的領袖。《柯里烏斯之夢》為1／2季之間的外傳故事，描述利姆路前往高里烏斯王國調查，發現背後重大陰謀。

《關於我轉生變成史萊姆這檔事：柯里烏斯之夢》劇照（MUSE圖片）

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《海賊王：紅髮歌姬》人氣歌姬Ado代唱

《One Piece Film RED》是OP最新一部電影，草帽小子大伙參加大熱歌手Uta（由人氣歌姬Ado代唱所有歌曲）的演唱會，在演出期間路飛驚見Uta正是他的兒時玩伴、「紅髮撒古斯」的養女：美音！她擁有的惡魔果實能力，可以藉歌唱發動，將所有人的意識拉她的想像空間「歌世界」……Ado將會主唱達7首原創歌曲，但看動畫時當然要選日文原聲！但就未知香港Netflix會不會有Mirror成員AK的廣東話配音！

One Piece RED影評｜5個必睇重點 4DX入場特典劇透紅髮驚天身世

海賊王RED OST 封面插圖。

路飛驚見Uta正是他的兒時玩伴美音

美音是紅髮的養女，二人在風車村時期常一起玩。

《One Piece Stampede 海賊王：狂熱行動》

《OP》電視動畫20周年紀念作品，路飛收到「海賊萬博會」邀請參加世界頂尖祭典，更稱可以尋找海賊王羅查的遺物！並要跟外號「最惡戰爭發動者」的布埃納·費斯特、「鬼之繼承者」道格拉斯·巴列德、王下七武海、革命軍、CP-0以及海軍展開大混戰！

《One Piece Stampede 海賊王：狂熱行動》

《咪走雞：逃出雞寶工廠》23年後的續集

經典英國泥膠定格動畫《咪走雞》事隔23年開拍新作，講述母雞Ginger與公雞Rocket逃離農場，以色被製成「X樂雞」的大逃亡故事。幾位主角由《Westworld》女星Thandie Newton、《Shazam!》男星Zachary Levi以及《The Last of US》真人版Ellie：Bella Ramsey配音。

《咪走雞：逃出雞寶工廠》劇照

《咪走雞：逃出雞寶工廠》劇照

《凱洛的末日日常》推薦黑馬作品

Netflix講世界末日的電影《Don’t look Up》引來熱議，近日有部美國動畫《 Carol & The End of The World》也講述行星毀滅即將降臨，眾人沉醉於末日狂歡之中，女主角凱洛想在地球最後倒數的日子內尋找人生意義。