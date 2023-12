《幽遊白書》真人版 Netflix 12月14日上架,此外網飛更在12月15加推《海賊王:紅髮歌姬 One Piece Film RED》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事:柯里烏斯之夢》等5大美日動畫新作、即睇新片推薦!



《幽遊白書》真人版日劇卡士強勁

改篇自《Hunter x Hunter》作者冨樫義博成名作,真人版卡士強勁。不良少年浦飯幽助(北村匠海 飾)勇救小孩、慘被貨車撞死。靈界領導人小閻王(町田啓太 飾)讓他死而復生,條件是要成為靈界偵探,負責處理危害人間界的邪魔鬼怪,期間他的打架朋友桑原(上杉柊平 飾)也爆發靈力,加上在任務期間認識的妖怪藏馬(志尊淳 飾)以及飛影(本鄉奏多 飾),4人受批阻止左京(稻垣吾郎 飾)及手下戶愚呂兄弟(瀧藤賢一、綾野剛 飾)打通人/魔兩間的隧道,爆發驚天大戰。

《關於我轉生變成史萊姆這檔事:柯里烏斯之夢》

《轉生成為史萊姆》講述一名男子被刺死後,在異世界轉生成為史萊姆:利姆路,以無限量的吸收能力、驚人的人生經驗和智慧,在異世界中快速建立國家,成為魔王級的領袖。《柯里烏斯之夢》為1/2季之間的外傳故事,描述利姆路前往高里烏斯王國調查,發現背後重大陰謀。

《關於我轉生變成史萊姆這檔事:柯里烏斯之夢》劇照(MUSE圖片)

《海賊王:紅髮歌姬》人氣歌姬Ado代唱

《One Piece Film RED》是OP最新一部電影,草帽小子大伙參加大熱歌手Uta(由人氣歌姬Ado代唱所有歌曲)的演唱會,在演出期間路飛驚見Uta正是他的兒時玩伴、「紅髮撒古斯」的養女:美音!她擁有的惡魔果實能力,可以藉歌唱發動,將所有人的意識拉她的想像空間「歌世界」……Ado將會主唱達7首原創歌曲,但看動畫時當然要選日文原聲!但就未知香港Netflix會不會有Mirror成員AK的廣東話配音!

One Piece RED影評|5個必睇重點 4DX入場特典劇透紅髮驚天身世

海賊王RED OST 封面插圖。

路飛驚見Uta正是他的兒時玩伴美音

美音是紅髮的養女,二人在風車村時期常一起玩。

《One Piece Stampede 海賊王:狂熱行動》

《OP》電視動畫20周年紀念作品,路飛收到「海賊萬博會」邀請參加世界頂尖祭典,更稱可以尋找海賊王羅查的遺物!並要跟外號「最惡戰爭發動者」的布埃納·費斯特、「鬼之繼承者」道格拉斯·巴列德、王下七武海、革命軍、CP-0以及海軍展開大混戰!

《One Piece Stampede 海賊王:狂熱行動》

《咪走雞:逃出雞寶工廠》23年後的續集

經典英國泥膠定格動畫《咪走雞》事隔23年開拍新作,講述母雞Ginger與公雞Rocket逃離農場,以色被製成「X樂雞」的大逃亡故事。幾位主角由《Westworld》女星Thandie Newton、《Shazam!》男星Zachary Levi以及《The Last of US》真人版Ellie:Bella Ramsey配音。

《咪走雞:逃出雞寶工廠》劇照

《咪走雞:逃出雞寶工廠》劇照

《凱洛的末日日常》推薦黑馬作品

Netflix講世界末日的電影《Don’t look Up》引來熱議,近日有部美國動畫《 Carol & The End of The World》也講述行星毀滅即將降臨,眾人沉醉於末日狂歡之中,女主角凱洛想在地球最後倒數的日子內尋找人生意義。