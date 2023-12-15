AI搭配這帽子便可讀心　能將腦波轉為文字技術　助有需要人士表達

澳洲科學家近期發表一項創新研究，透過特殊頭盔能夠讀取受試者腦波，將受試者腦波「翻譯」成文字，成功讓「讀心術」成為了現實。



據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究是由雪梨科技大學的研究團隊發表。團隊希望透過這項技術，幫助因中風或癱瘓而無法說話的病患。

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研究團隊展示的影片中，一名受試者戴著接滿了電極的頭盔，觀看前面螢幕顯示的句子。受試者在腦中思考這個句子，由AI模型來解碼大腦的資訊，試圖重組句子，而答案幾乎完全正確。

影片中一名受試者就被要求思考：「午安，希望你今天過得很好，我想要先來杯卡布奇諾，濃縮要加倍。」而AI判讀後轉譯出來的結果為：「午，你好？卡布奇諾，加倍，濃縮。」結果已經十分驚人。

先前的大腦訊號研究，通常都需要透過手術，將電極植入大腦內，或需要透過磁振造影檢查，過程不但耗費心力，還得花費大筆金錢，也很難運用在日常生活中。

研究第一作者林敬騰（Chin-Teng Lin，音譯）表示，這項研究是將腦波圖轉譯為語言的一大創舉，可說是該領域的重大突破。目前AI的準確率約為40%，但研究團隊將會持續改善這項AI模型，將準確率提升到90%。

團隊希望未來這項創新的發現不只能夠用來幫助病人，也能運用在其他領域，像是直接用意念控制機器手臂或機器人，使科幻電影畫面成真。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】