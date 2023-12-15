AI搭配這帽子便可讀心 能將腦波轉為文字技術 助有需要人士表達
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
澳洲科學家近期發表一項創新研究，透過特殊頭盔能夠讀取受試者腦波，將受試者腦波「翻譯」成文字，成功讓「讀心術」成為了現實。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究是由雪梨科技大學的研究團隊發表。團隊希望透過這項技術，幫助因中風或癱瘓而無法說話的病患。
+9
研究團隊展示的影片中，一名受試者戴著接滿了電極的頭盔，觀看前面螢幕顯示的句子。受試者在腦中思考這個句子，由AI模型來解碼大腦的資訊，試圖重組句子，而答案幾乎完全正確。
影片中一名受試者就被要求思考：「午安，希望你今天過得很好，我想要先來杯卡布奇諾，濃縮要加倍。」而AI判讀後轉譯出來的結果為：「午，你好？卡布奇諾，加倍，濃縮。」結果已經十分驚人。
先前的大腦訊號研究，通常都需要透過手術，將電極植入大腦內，或需要透過磁振造影檢查，過程不但耗費心力，還得花費大筆金錢，也很難運用在日常生活中。
研究第一作者林敬騰（Chin-Teng Lin，音譯）表示，這項研究是將腦波圖轉譯為語言的一大創舉，可說是該領域的重大突破。目前AI的準確率約為40%，但研究團隊將會持續改善這項AI模型，將準確率提升到90%。
團隊希望未來這項創新的發現不只能夠用來幫助病人，也能運用在其他領域，像是直接用意念控制機器手臂或機器人，使科幻電影畫面成真。
延伸閱讀：AI「聲紋詐騙」將成詐騙新招？超真實偽造語音行騙 恐怖手法曝光
+9
電腦AI也會偷懶？GPT-4頻現惰性 用戶：回答敷衍甚至拒絕答問題Google最強AI模型Gemini亮相 各項基準測試結果比GPT-4優秀你能數出Windows系統發展史各個版本嗎？這版本是里程碑最受歡迎在這個手機便是萬能的年代 00後還有買電視機的需要嗎？拍人像照還要用單反嗎？這些影相效能高手機讓你輕鬆成為攝影大師用投影機來打機真的是個好選擇嗎？延遲、分辨率和畫質較遜色
延伸閱讀：
終結半世紀懸案！美漢臨終向女兒爆畢生秘密 真身竟是頭號通緝犯
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】