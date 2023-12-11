你能數出Windows系統發展史各個版本嗎？這版本是里程碑最受歡迎

眾多不同形態的計算機都離不開操作系統的支持，在消費級電腦領域，Windows系統可以說是當之無愧的王者。



不過Windows系統在30多年的發展過程中也經歷了不少坎坷。早期的電腦交互是一串串代碼，為了更方便地使用電腦，軟件工程師開發出了圖形用戶界面，讓用戶可以通過鼠標進行更簡單直觀的操作，Windows系統也就應用而生了。

Windows系統發展史：

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Windows 1.01（1985年）：

Windows 1.01是Windows家族的首個正式版本。它採用了圖形用戶界面（GUI），用戶可以通過鼠標點擊圖標和菜單來進行操作。儘管Windows 1.01具備了一些基本的桌面應用程序，如畫圖和記事本，但由於硬件配置限制和缺乏多任務處理的支持，它的影響力非常有限。

Windows 2.0（1987年）：

Windows 2.0在Windows1.01的基礎上進行了改進。它引入了新的應用程序，如Excel和Word，並提供了更好的性能和多任務處理能力。此外，Windows 2.0還引入了控制面板、窗口管理器和文件管理器，使用戶能夠更方便地管理和操作系統。

Windows 3.0（1990年）：

Windows 3.0是Windows系統的重要版本，標誌着Windows開始成為主流操作系統。它引入了全新的用戶界面，並改進了圖形支持和多任務處理功能。Windows 3.0還支持32位應用程序，包括初版的Microsoft Office套件，這為商業和辦公應用打開了新的可能性。

Windows 95（1995年）：

Windows 95被認為是Windows系統的重大突破，它給用戶帶來了全新的體驗。它引入了開始菜單、任務欄和桌面圖標等經典界面元素，這些特點至今仍然存在於Windows系統中。此外，Windows 95還集成了Internet Explorer瀏覽器，並支持Plug-and-Play硬件設備，使計算機使用更加便捷。

Windows 98（1998年）：

Windows 98是Windows 95的升級版本，帶來了一些重要的改進。它提供了更好的多媒體支持和USB設備兼容性。Windows 98還推出了Active Desktop，允許用戶將Web內容放置在桌面上，這為用戶提供了更直觀的訊息獲取方式。

Windows 2000（2000年）：

Windows 2000是一個面向企業的操作系統，強調安全性和可管理性。它提供了更好的穩定性和性能，引入了Active Directory服務和組策略編輯器，使企業用戶能夠更好地管理和保護其計算機網絡。

Windows XP（2001年）：

Windows XP是Windows系統的里程碑版本之一，被廣大用戶所喜愛。它引入了全新的用戶界面，包括任務欄、開始菜單和控制面板等。Windows XP還推出了「恢復控制枱」和「系統還原」等功能，幫助用戶更容易地解決問題。

Windows Vista（2006年）：

Windows Vista是一個具有全新用戶界面的重大更新版本，引入了Windows Aero效果、側邊欄和Windows搜索功能。然而，由於性能問題和兼容性挑戰，Windows Vista在發布後沒有預想那麼成功，也沒能撼動Windows XP的地位。

Windows 7（2009年）：

Windows 7是對WindowsVista的改進和升級。它提供了更好的性能和穩定性，並引入了一些新功能，如跨應用程序快速搜索和改進的任務欄。Windows7也是第一個支持觸摸屏的Windows版本，為觸摸設備提供了更友好的用戶體驗。

Windows 8（2012年）：

Windows 8帶來了全新的用戶界面，名為「Metro」，它具有動態磁貼和新的應用商店。然而，Windows 8對傳統桌面用戶來說不夠方便，在桌面環境中的使用體驗也褒貶不一，沒能佔據主流地位。

Windows 10（2015年）：

Windows 10是Windows系統的一個成功版本，恢復了Windows 7的開始菜單，並引入了Cortana語音助手和Microsoft Edge瀏覽器等新功能。它還提供了更好的安全性、穩定性和性能，成為了廣大用戶所接受和喜愛的版本。

Windows 11（2021年）：

Windows 11是Windows系統的最新發布版本，帶來了全新的用戶界面和美學設計。它引入了一些新功能，如Snap Layouts、Snap Groups和一個更新的Microsoft Store。Windows 11還提供了更好的性能、安全性和穩定性，為用戶帶來更出色的操作體驗。

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