拍人像照還要用單反嗎？這些影相效能高手機讓你輕鬆成為攝影大師

現在手機的發展速度越來越快，拍照功能也越來越強大，越來越多的用戶開始選擇使用手機來拍攝日常的照片。然而，在拍攝女朋友的時候，許多人仍然覺得單反相機才是最佳的選擇，因為他們認為只有單反才能拍出高質量的照片。但其實，現在有很多手機也具有強大的拍攝能力，而且價格比單反要便宜得多。



今天我們就給大家介紹幾款性價比較高的手機，讓大家不再為購買昂貴的單反而煩惱，同時也可以滿足您的攝影需求。

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1、vivo X100

首先給大家推薦的便是藍廠的新款影像旗艦vivo X100。

從硬件配置來看，vivo X100搭載了天璣9300晶片和自研的V3影像晶片，形成了強大的雙芯影像核心。其主攝像頭採用了定製的5000萬像素IMX920超感光VCS仿生傳感器，超廣角鏡頭則是大家熟悉的三星JN1。更令人驚喜的是，vivo X100的長焦鏡頭升級為與X90 Pro+相同的OV64B大底潛望式鏡頭，且長焦端的光圈達到了f/2.57，相比X90 Pro+，其尺寸更大一些。

此外，vivo X100在算法方面的提升同樣顯著。配合強大的硬件配置，帶來了全焦段人像拍攝、電影感人像視頻、長焦懸日、長焦微距等一系列創新功能和拍攝玩法。這些功能不僅在效果上有所提升，其實用性和易用性也是一大優勢。用戶只需打開相機菜單，就能輕鬆調用這些功能，無需具備專業的攝影技巧，即使是攝影新手也能輕鬆拍出高質量的照片。

值得一提的是在人像拍攝中，vivo X100除了此前幾款蔡司鏡頭包外，又多了個新成員——B-Speed風格虛化。可以帶來了很出彩的背景虛化效果，突出主體的同時，讓照片更有視覺衝擊力。通過我們的樣張來看，的確有不錯的效果。

2、榮耀100 Pro

本次榮耀100全系首發索尼IMX906單反級寫真主攝，全系支持OIS+EIS雙重防抖技術與寫真人像引擎。此外，榮耀100 Pro還擁有50倍長焦光學防抖長焦鏡頭，以及112°超廣角微距鏡頭。前置索尼IMX816單反級寫真鏡頭，支持自動對焦與寫真人像引擎。

人像拍攝方面，榮耀100系列對「單反級寫真相機」進行了全面升維，實現了「單反級自然虛化」、「單反級光感發絲」、「人像特寫虛化」等多重效果，軟硬協同使人像美更加真實自然，背景虛化更具單反感。

3、OPPO Reno11 Pro

Reno系列同樣是人像大師。在影像配置上，OPPO Reno11 Pro的廣角鏡頭是我們非常熟悉的IMX890，作為一顆影像旗艦都在使用大底傳感器，在一定程度上保證了Reno11 Pro的拍照下限。

人像鏡頭方面，也是我們的老朋友了，來自索尼的IMX709傳感器，等效47mm黃金人像焦段，不論是拍人還是拍景，都相當合適。另外值得一提的是，這顆鏡頭還支持5倍超光影變焦，滿足了用戶對於高倍長焦的需求。

通過實拍來看，Reno11 Pro的人像拍攝相當出色。

總結

總的來說，這三款手機在人像拍攝上都非常出色，具有強大的硬件配置和優秀的算法優化能力，可以滿足用戶對於不同拍攝場景的需求。同時，它們還具有非常出色的外觀設計和使用體驗，讓用戶可以更加享受拍照的樂趣。

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