Google最強AI模型Gemini亮相　各項基準測試結果比GPT-4優秀

12月7日，Google發布了其旗艦人工智慧模型Gemini，這款被稱為「最大、最有能力」的AI技術產品引起了業界的廣泛關注。



從一開始就被建構為多模式的Gemini，可以同時處理不同類型的信息——包括文字、圖像、音訊和視訊數據，並且它特別擅長解釋複雜的數學和物理等學科知識。

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Google的Gemini產品分為三種尺寸：Ultra、Pro 和 Nano。 其中，Ultra是適用於高度複雜任務的最大且最有能力的模型；Pro則是跨多種任務進行擴展的最佳模型；而Nano是專為設備上任務設計的最高效模型。

值得注意的是，Gemini Ultra不僅能夠理解、解釋和產生高品質程式碼（如Python、Java、C++和Go），還可以跨語言工作並推理複雜資訊。 在多個程式設計基準測試中表現出色，在HumanEval和Natural2Code（Google內部保留的資料集）等方面都獲得了良好成績。

除了AI技術領域外，Google還與合作夥伴一起推出了Bard AI，並表示正在使用微調版的Gemini Pro。 據悉，這款產品具有更先進的推理功能、規劃能力和理解能力等優勢。 然而，關於是否比ChatGPT更好這個問題目前仍有爭議。

另一方面，在執行的八項基準測試中，Gemini Pro表現出了六項優於GPT-3.5的成績。 此外，Google還與第三方評估者合作進行了評估，發現Bard現在是最受歡迎的免費聊天機器人之一。

令人驚訝的是，第一款「專為Gemini Nano設計」的智慧型手機Pixel 8 Pro已經推出。 這款手機無疑體現了與Gemini技術緊密合作所帶來的巨大潛力。 而且，「在未來幾個月」，我們還將看到更多針對Google產品和服務的功能支援加入Gemini當中，「例如廣告、Chrome和Duet AI」。

Google對自身研發出如此強大的人工智慧技術非常自信，並計劃將這個影響力擴大到搜尋領域以提升用戶體驗速度。 總之，這些創新都顯示出未來科技發展的光明前景，也為我們帶來了更多的期待與期望。

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