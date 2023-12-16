iPhone 15 Pro系列專屬「空間影片」功能實裝　以3D形式捕捉生活

你是 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的使用者嗎？如果你也在近日正式將系統更新至 iOS 17.2，那麼趕快來試用這次全新加入的「空間影片」功能，以 3D 形式捕捉日常珍貴片段，提前為明年初即將登場的 Apple Vision Pro 增添新素材吧。



什麼是「空間影片」？

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「空間影片」是 Apple 對 3D 影片提出的專有名稱。透過 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的相機系統，以 3D 方式捕捉喜愛的時刻。空間影片在標準動態範圍內以每秒 30 影格的 1080p 格式拍攝。透過先進的運算攝影技術和 HEVC 壓縮，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 以精巧的檔案大小提供令人驚豔的空間記憶。

如何拍出優質「空間影片」？

在 iPhone 15 Pro 上拍攝「空間影片」就像拍攝一般影片一樣簡單，首先記得先到「設定」啟用空間影片拍攝功能，之後開啟「相機」App 並選取「影片」模式，將 iPhone 轉至橫向，點按空間影片標誌，然後點按錄製。iPhone 會開始用先進的主相機和超廣角相機錄製影片，並將超廣角相機的視野縮放至吻合主相機的視野，然後將內容儲存至單一影片檔中。

如何觀看「空間影片」？

在 iPhone 和其他裝置上，空間影片顯示為一般 2D 影片，並可以像任何其他影片一樣使用「訊息」等 App 進行觀看或分享。使用者可以在「照片」App 的全新「空間」相簿中找到他們拍攝的所有空間影片。此外，透過 iCloud，所有空間影片都將跨裝置同步儲存。

空間影片在 Apple Vision Pro 上變得栩栩如生。透過 iCloud，使用者將能夠在「照片」App 中存取整個圖庫，並以真實大小比例觀看具有絢麗色彩和驚豔細節的影片。在 Apple Vision Pro 上，空間影片可以在視窗中播放，也可以擴展為沉浸式檢視模式，將使用者帶回影片中的時刻，例如與朋友的慶祝活動或特別的家庭聚會。

iPhone 上的空間影片拍攝功能在 Apple Vision Pro 首度亮相之前推出，讓 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 使用者可以開始捕捉與家人和朋友共度的時刻，並且從使用 Apple Vision Pro 的第一天起就可以觀賞空間影片。

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