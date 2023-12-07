iPhone SE 4這配置與iPhone 14一致 更有專用Action按鈕及USB-C
撰文：中關村在線
出版：更新：
據MacRumors報道，最近曝光的第四代iPhone SE正在測試中的電池詳細訊息證實了之前與該設備有關的發現。設備標識符為D59，預計使用與標準版iPhone 14完全相同的電池。
新機部分組裝原型機已經配備了型號為A2863的鋰離子電池，蘋果過去已在iPhone 14上使用過這款電池。
+4
內部設計文件也確認了這一變化。與目前的iPhone SE 3相比，iPhone SE 4電池本身的容量將有所提高：2018年款iPhone SE的電池容量為2000mAh，而新一代iPhone 14採用的A2863電池的容量增加到了3279mAh。
根據傳聞，蘋果公司已經開始為iPhone 16 Pro開發具有更強散熱能力的全新電池，而第四代iPhone SE將繼續使用現有部件以降低成本。這種選擇可能會給蘋果帶來額外的研發成本，但使用現有電池有助於保持該設備相對於其他iPhone型號的可負擔性。
除了電池升級之外，在其他相關升級方面，第四代iPhone SE將採用基於iPhone 14的新設計，並配備專用的Action按鈕和USB-C接口。
需要指出的是，這裏提供的訊息是試生產前的訊息。雖然iPhone SE 4的原型機使用的是A2863電池，但由於該設備距離上市時間尚遠，蘋果的計劃也可能會發生變化。
延伸閲讀：傳iPhone 16有7大亮點 增AI、3D掃描環境功能 兩段式按鈕有突破
+7
AI「聲紋詐騙」將成詐騙新招？超真實偽造語音行騙 恐怖手法曝光iPhone15維修費用為何總是這麼貴？原來與這設計有密切關係vivo/華為/iPhone旗艦機影像測試對比 用貴機來影相未必是最好紅米K70系列賣點全解構 3款新品質感大升級 這款更是性價比之最iQOO 12 Pro vs iPhone 15 Pro長焦影像對比 實測相片說明一切iPhone 16 Pro鏡頭規格將有機會再升級？備120mm四重反射稜鏡長焦買iPhone不送充電器卻堅持送蘋果貼紙？網民創意貼法：物品變高級
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】