iPhone SE 4這配置與iPhone 14一致　更有專用Action按鈕及USB-C

據MacRumors報道，最近曝光的第四代iPhone SE正在測試中的電池詳細訊息證實了之前與該設備有關的發現。設備標識符為D59，預計使用與標準版iPhone 14完全相同的電池。



新機部分組裝原型機已經配備了型號為A2863的鋰離子電池，蘋果過去已在iPhone 14上使用過這款電池。

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內部設計文件也確認了這一變化。與目前的iPhone SE 3相比，iPhone SE 4電池本身的容量將有所提高：2018年款iPhone SE的電池容量為2000mAh，而新一代iPhone 14採用的A2863電池的容量增加到了3279mAh。

根據傳聞，蘋果公司已經開始為iPhone 16 Pro開發具有更強散熱能力的全新電池，而第四代iPhone SE將繼續使用現有部件以降低成本。這種選擇可能會給蘋果帶來額外的研發成本，但使用現有電池有助於保持該設備相對於其他iPhone型號的可負擔性。

除了電池升級之外，在其他相關升級方面，第四代iPhone SE將採用基於iPhone 14的新設計，並配備專用的Action按鈕和USB-C接口。

需要指出的是，這裏提供的訊息是試生產前的訊息。雖然iPhone SE 4的原型機使用的是A2863電池，但由於該設備距離上市時間尚遠，蘋果的計劃也可能會發生變化。

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