智能手錶要怎麼挑？考慮性價格之餘　大品牌還是會加分

400年前，手錶作為計時工具被發明出來，自此人們獲得了一個能隨時「掌控時間」的工具，而隨着技術的發展，智能手錶的出現為我們的生活帶來了更多的便利，但是面對市場上眾多的產品，我們應該如何為自己選擇最具有性價比的產品呢？



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1、系統兼容性

買智能手錶儘量選和智能手機同品牌的產品，整體兼容性和功能多樣性都比較好，特別是蘋果手機用戶，預算夠的話優先選擇Apple Watch，否則無法體驗聯動生態不說，在功能上也會進行「閹割」。

2、外觀

不可否認，人類是視覺與感官動物，智能手錶的外觀成為了俘獲我們的目光併為之買單的第一步，目前智能手錶的錶盤形狀主要分為圓形和方形兩種。

圓形的外觀和常見的機械錶類似，更加符合主流審美，目前市面上主要有42mm、46mm兩種圓形錶盤直徑，42mm比較適合女士選擇，手腕相對粗一些的男士可以選46mm的。

方形錶盤則和手機屏幕更加類似，可以顯示內容更多、上下滑動時操作也更加方便。大家根據個人喜好進行選擇即可。

3、功能

功能是評判一個智能手錶是否真正智能的重要指標之一。除了基本的時間顯示外，一個真正的智能手錶應該具備多種實用功能。

（1）運動功能

智能手錶通常具備記步、計算卡路里消耗、跑步距離和速度等運動跟蹤功能，適合運動愛好者，而要實現這些功能，就需要智能手錶具有多種運動模式的檢測、GPS和良好的佩戴舒適度。

如果你是專業的運動人士，在智能手錶運動功能的選擇上也應該更加關注具體某項功能，像是戶外登山、徒步就需要精準的GPS、長久的續航，要是潛水，那選購的智能手錶應該採用防水透氣聲學網、耐水壓透聲膜等高精度的防水組件。

不過目前低價位的智能手錶定位精度不是特別高，可能受網絡、四周建築等各種影響有一定誤差，高端的型號定位就會更加精確，建議選購搭配GNSS等高精度定位的產品，可以更好記錄用戶運動軌跡。

（2）健康功能

智能手錶的健康監測功能具有很高的實用價值。如果為了全天監測個人健康狀態，那在選購智能手錶時更加在意智能手錶內置的傳感器以及算法，這樣能帶來更精準的健康監測數據，防範未然，並且在功能上，像是血壓監測、生理期推算、壓力值測算、摔倒監測甚至是車禍檢測等功能最好都安排上。

（3）智能性

智能手錶之所以被稱為這個名字，就是因為它比普通的機械腕錶多了許多監測功能，並且能與手機互通互聯，最為腕上第二個屏來進行使用，一般來說，訊息處理、音樂播放、藍牙通話、天氣、鬧鐘等都是比較常見的基本功能，要是跟手機、家中的家電是同一個系統的，還可以成為智能家居的一部分。

4、續航

因為內部空間有限，所以智能手錶的電池不能做得太大，在續航上也是早期智能手錶被吐槽的點。不過近年來，用上了低功耗晶片、雙屏等方案後等，智能手錶的續航已經大大增長，除了蘋果手錶外，很多手錶再也不是半天就沒電的"花瓶"，部分手錶也能使用一個星期，運動手錶甚至能長達一個月之久。

需要注意的是，支持功能的豐富性也會影響續航，對於不支持微信、QQ等社交軟件的智能手錶來說，使用頻率相對會降低、續航則會明顯提升。

5、品牌

在品牌方面，常見的國產智能手錶品牌就是那幾個手機制造大廠「華米OV」等，兒童手錶領域則主要是小天才。國外品牌的話則是蘋果、三星、佳明等廠商。

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