小米手表S3開賣就售罄　除外觀和功能吸引外　還有這強勁晶片

小米新品發表會亮相的小米手表 S3正式開賣。



好傢伙，當時的場景都是秒罄的狀態。 原因竟然是搭載澎湃 OS，最關鍵售價才799元（人民幣）。 那它到底有什麼魔力？

小米手表S3有何魅力？

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一、外觀

小米手表 S3 配備 1.43 吋 AMOLED 螢幕，擁有 326PPI、600 尼特亮度、60Hz 更新率，提供銀色、黑色、咖金色配色。 該產品還提供蔚藍、雙時區、亮麗黃、黑彩虹“錶圈 + 真皮錶帶套裝”，用戶可隨心所欲更換。

二、功能

這款產品搭載12 頻道心率偵測模組，支援全天心率監測、血氧飽和度監測、壓力監測、呼吸訓練、女性健康管理等；搭載L1+L5 雙頻GNSS 晶片，支援五大衛星系統精準定位； 提供專業滑雪模式，可記錄每個滑行時長、距離和平均速度。

三、獨立通話

小米手表 S3 eSIM 版本也支援獨立接撥電話、接收簡訊、獨立連網，搭配網易雲音樂、QQ 音樂等豐富的應用，戶外跑步不帶手機也能聽歌。

根據官方消息，小米手表 S3 搭載了紫光展銳 W117 晶片，實現了 eSIM 獨立通話功能，並搭載了小米 HyperOS，配置跌倒偵測、緊急救援功能。

有人問了，紫光展銳是個啥？ 接下來咱們細說紫光。

紫光展銳 W117 支援 4G 全網通、VoLTE 高畫質語音通話，可實現線上支付、線上音樂、語音助理等功能。 搭載展銳 W117 的小米手表 S3 可選擇 eSIM 版，支援獨立號碼和一號雙終端。

在紫光展銳 W117 以及 UCVS 系列全場景功耗優化策略的支援下，小米手表 S3 eSIM 典型模式續航可達 7 天，AOD 模式 5 天，eSIM 重度模式可使用 3 天。 在極速閃充模式下，充電 5 分鐘即可續航 2 天。

W117 是升級 MCU 藍牙表方案至蜂窩表方案的 Thin Modem 平台，輕量級 RTOS 系統，採用 22nm 工藝，集成 2G / 3G / 4G，內置 LPDDR2，配有 1.0GHz A7 CPU 核心，支援完整 eSIM 方案。

如此性價比的手表，你會選擇嗎？