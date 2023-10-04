華為Mate60 Pro+上手評測　除雙衛星通信外　影相效果討好有驚喜

今天我們上手評測的是華為Mate60系列的超大杯產品：Mate60 Pro+。做為華為強勢回歸後的首款超大杯新品，用戶對於Mate60 Pro+的使用體驗是有着更高的期待，那麼Mate60 Pro+的實際體驗究竟如何呢？與Pro版對比又有哪些優勢呢？我們今天就來仔細聊一聊。



老規矩，先看外觀，Mate60系列採用了華為全新的高端工業設計語言，華為官方將其稱之為「同心」設計，而在Pro版原本優雅的弧線後蓋基礎上，Pro+更進一步帶來了一筆蒼勁有力的「丹青弧」，在有效區別後蓋上下不同材質的同時，有着更為典雅的視覺體驗。

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Mate60 Pro+有兩種配色供用戶選擇，一種是潔白淡雅的宣白，一種是深邃悠遠的硯黑。 與Pro版相比，Pro+的一大升級在於其採用了納米級金屬雙染工藝來打造丹青弧，使其在不同的光線下可以呈現有着細微差異的視覺效果。

在擁有優秀的外觀設計的同時，Mate60 Pro+本身的耐用性也得到了全面升級，其採用了超堅韌玄武機身和第二代崑崙玻璃，以及超耐用素皮材質，讓手機可以更加輕鬆應對複雜多變的使用環境。

屏幕方面，Mate60 Pro+採用了等深四曲屏設計，屏幕尺寸為6.82英寸，分辨率為FHD+，支持LTPO自適應刷新率和1440Hz高頻PWM調光，屏幕上方和Pro版一樣採用居中多挖孔前攝模組設計。

嘮叨完外觀設計，我們來簡單講一講大家關心的性能體驗，為啥說簡單講一講呢，首先經過我們測試Mate60 Pro+的性能表現與Mate60 Pro基本一致。

影像一直以來都是華為手機的重頭戲。本次相比Pro版本，Pro+的影像配置也有所升級。Mate60 Pro+的主攝為4800萬像素超聚光鏡頭，支持10檔可變光圈，超廣角鏡頭為4000萬像素超廣角鏡頭，長焦鏡頭為4800萬像素超微距鏡頭。

廢話不多說，咱們直接看樣張，在主攝方面，得益於影像固件版本的升級，其成像表現相比我們之前測試的Pro好上不少，並且在華為XMAGE影像技術的加持下，其直出色彩也相當討好用戶的眼球。

本次Mate60 Pro+升級了一顆旗艦級的超廣角鏡頭，我們實拍了一些樣張，效果非常不錯。

Mate60 Pro+同樣搭載了潛望微距鏡頭，我們除了可以使用這顆鏡頭拍攝遠距離的物體之外，還可以使用它近距離拍攝一些物體的細節畫面。

續航部分，Mate60 Pro+搭載了5000mAh電池+88W快充以及50W無線快充的組合，實測30分鐘有線快充可以充入98%的電量。

總結，Mate60 Pro+毫無疑問是一款創新力拉滿的高端旗艦手機，無論是領先的雙衛星通信還是玄武機身和崑崙玻璃，都是華為通過不斷的技術研發投入，實現的差異化競爭優勢。

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