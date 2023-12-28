高達AGE、進巨完結篇、數碼暴龍04｜10部動漫被唾棄後獲網民平反｜每部動漫的說故事手法都有差異，必定無法取悅所有觀眾，歷史上亦有很多作品，播出時因種種原因：有時走得太偏、有時行得太前，被觀眾視為糞作而被唾棄；經過一段長時間的浸淫後，忽然獲得網民平反、發掘作品中的優點，重新得到被肯定的機會。近日連登動漫討論區就有人講起：有咩動畫當年被唾棄、依家好多人接受，齊數已獲平反的動漫遺珠。



大量高達作品曾被唾棄、而家當寶

發文網友「qqq」先自報三部：《G gundam》、《Seed Destiny》、《罪惡王冠》，先講《機動武鬥傳 G高達》是日昇為了改革高達系列而製作，不是由原作者富野監督編導，改由《大鐵人》今川泰宏操刀，混合了當年《街頭霸王2》大熱的格鬥元素，五部主角高達又龍又神又玫瑰，被傳統高達fans唾棄多年。直至近十幾年，網民不再有「高達必須要軍事、要嚴謹」的包袱，才真正識欣賞作品夠熱血、角色各具特色，RG神高達模型更出來搶購潮。至於《Seed Desitny》是否已被觀眾平反？連登仔就不太同意，一句留言「邊個接受Seed Destiny」有近800正評，又有人說「鍾意啲機唔代表鍾意套片！」認為Strike Freedom Gundam 模型figure 無論有多熱賣，劇情仍然是垃圾。

《機動武鬥傳 G高達》混合了當年《街頭霸王2》大熱的格鬥元素

《Seed Desitny》至今仍有不少人反感，但當中的高達模型卻非常之香。

至於《罪惡王冠 Guilty Crown》長年都是被拿來搞gag的中二病「神作」，「我的王之力呀」已經是新一代動漫迷有看過、但未必知出處的老gag；不過近年網民就很欣賞劇中的音樂和歌曲，認為屬一等一高質。

《罪惡王冠 Guilty Crown》長年都是被拿來搞gag的中二病「神作」

Gundam AGE 曾被投訴幼稚

《機動戰士高達AGE》為2011年，由game廠LEVEL 5 主腦日野晃博主導的新一代作品，最初因為角色設定似小朋友卡通，故事分爺／子／孫三代寫一個長期抗戰的故事，觀眾睇到第2位主角已經」頂不順」退坑，做成收視差、玩具滯銷，連登仔表示：「首播果陣幾乎無人讚」還指當年有人帶風向作故事抹黑作品。10年後卻愈來愈多人為它正名，指三位主角的性格夠人性化，機設也很出色。高達Gundam Age 10周年｜當年劣評如潮 10年後網民一句幫它平反

Gundam AGE 曾被投訴幼稚

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另一部高達作品因故事風格和機體造型而被唾棄的，當然要數「鬍鬚高達」《TURN A》，一直到廿年後作品於歐美方面反應理想，吸引到一班支持者。連登仔表示：「倒A係白富野三部曲之中、唯一一套個故仔唔係講到甩皮甩骨既作品。」風格相約的《G之復國任務》也曾被罵是「G伏」，後來多了觀眾有耐性看畢全作，口碑才漸漸回升。

「鬍鬚高達」《TURN A》曾被高達迷罵成狗

有網民提出《火影》、《死神》，前者被多數人反對：「火影由頭HIT到尾、係博人傳收皮」認為《NARUTO》雖然中段劇情混亂又拖戲，但人氣是沒有下跌過，衰也是衰在第2代作品《博人傳》搞爛原作設定。而《死神》就比較多網民認同，指漫畫當年常被投訴扮嘢造作、作畫留白太多其實是懶。現在更多人認同久保帶人的畫風深具藝術性，且角色設計都很出色，絕對不應該被視為劣作。

網民認為《死神》完結後人氣反彈，而《火影》就由頭HIT到尾，去到續集《博人傳》才開始被唾棄。

One Piece 和之國悶足2年．真人版帶動人氣回升

不知是否受《鬼滅之刃》大熱影響，《One Piece》忽然加插日本風格的章節「和之國」，故事完全迷走於一段超長的時空跨越外傳，花了近兩年時間，主線劇情全無進展，踢走了很多讀者。不過劇場版《Film RED》、Netflix真人版又重新令《海賊王》成為話題，加上漫畫中路飛展現真正能力、故事又重回正題，人氣回升。

One Piece 和之國悶足2年，近年人氣回升。

數碼暴龍04｜不算最差、因為有更差

有人認為《數碼暴龍04》因為故事太灰暗嚇親小朋友，所以播出時反應不太好。現在可能因為《數碼暴龍》fans都長大了，重看後有另一番感受，加上《Digimon》後來幾套作品一代不如一代，所以《數碼暴龍04》就被正名了。

有人認為《數碼暴龍04》因為故事太灰暗嚇親小朋友

進擊的巨人結局不如預期．作者受厭累垮

有人提及《進擊的巨人》漫畫版的結局也曾被網民罵得體無原膚，作者諫山創在紐約漫畫節受到外國fans熱情支持而流下男兒淚，直言感受到巨大壓力。反來他有認真整理結局，親自修改動畫版《進擊的巨人完結篇後篇》劇本，故事更完整，被網民大大力捧回天堂、奉為神作。 進擊的巨人最終季完結篇後篇｜諫山創親修結局 補完神作5大感動位

宮崎駿《蒼鷺與少年》被指沉悶｜不知將來會否被正名？

記者自己就想到宮崎駿導演又一「告別作」《蒼鷺與少年》，坊間不少人入場後感到故事沉悶，角色之間無交流，導演自說自話，但同時又有人話看到哭。最大問題是大家都看不明白，無人明就無人討論，最終似乎片商暗中推了一波宣傳，借YouTuber之口解釋故事，又指「睇得明你會好感動」，但似乎已救不了人氣，究竟這部作品，將來會否被正名呢？

宮崎駿《蒼鷺與少年》被指沉悶

討論來源：連登討論區