AV女優2023年12月終極排名｜百田光希身材值1億．逢澤美優做過8年idol｜日本Bookmate書店2023年12月影碟排名榜公開，在三上悠亞AV卒業、河北彩花仍然成為雷打不動一姐的這一年，各支影片商不斷嘗試捧新女星出道，在12月更是「終極壓軸巨型新人」登場的好時機，當中MOODYZ 的百田光希被指是身材值1億日圓的「1億円BODY」。



No.1｜百田光希 1億円BODY被指是大嬸臉

MOODYZ 12月推出的終極兵器，以「1億円BODY」為口號推銷，皮膚白嫩，23吋腰、39吋胸。在FANZA網上公開一天，已經有13萬人預覽、1萬8千人bookmark收藏了她的影片。不過有人認為她言過其實，覺得樣子有點大嬸feel，不過樣子這方面其實慢慢就可以靠化妝技術改善，相信來年走勢仍然強勁。（百田光希暫未有官方社交媒體戶口）

百田光希（MOODYZ官圖）

排名No.25 至No.1 倒數圖輯

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No.5 逢澤美優｜12歲出道當偶像

S1終極新人，網友起底舊身分為Flap Girls' School的坂本マリア，12歲起當了8年地下idol，成年即轉戰AV界。片商指她拍出道作時淚曬當場，足足花了4個月才整理好心情，再次參與拍片。（逢沢みゆ X戶口)

逢沢みゆ X戶口圖片

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No.12 蒼乃美月｜十年一遇高質新人

在學時是羽毛球全國比賽級選手，被指是十年一遇的高質新人，Prestige社安排她12月壓軸出道，不過有觀眾指她表情不足木口木面。（蒼乃美月X戶口 ）

蒼乃美月X戶口 圖片

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