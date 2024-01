Anime Corner 2023 秋季動漫男女角|葬送雙料冠軍、咒術最大贏家|傾向反映英語圈宅民口味的動漫網媒Anime Corner 每一季度都會舉行自家動漫作品選舉,近日公開了TOP 10 Best Girl / Boy of The Season 的投票結果,《葬送的芙莉蓮》囊括男女人氣冠軍,但人選卻不是你所想的他與她。而男女兩部份加起來最多人入圍的,就是《咒術迴戰》,成最大贏家!



TOP 10 Best Boys|真不愧是闇影大人、竟然只得第6

極度中二病番組《想要成為影之實力者》season 2 的「真不愧是闇影大人」梗人人愛玩,再加上《咒術2》五條悟超高人氣,本以為兩人最少都可登上TOP 3,誰知大跌眼鏡。《葬送的芙莉蓮》的勇者欣梅爾也未能上三甲,反而同作品的配角「修塔爾克 Stark」,可能網民太喜歡他跟費倫老夫老妻式的耍花槍情節了,竟然被捧上人氣榜之首。

TOP 10 Best Girls|肥倫青出於藍更勝芙莉蓮

《葬送的芙莉蓮》這部番組因為節奏慢,在香港的口碑兩極,但各種人物對白梗真的很受歡迎,不過最終勝出的不是千年精靈魔法使芙莉蓮,而是她的小徒女「肥倫」費倫。而女角多達10數人的《想要成為影之實力者》,就由獸娘戴爾塔 Delta跑出。

值得一提在外國不少動漫網站,費倫+修塔爾克的CP,人氣都比芙莉蓮+勇者欣梅爾更高,得獎並非爆冷。