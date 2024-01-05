iPhone 16系列將用四重反射稜鏡結構相機？螢幕會是有史以來最大

撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：

邁入 2024 年，蘋果的 iPhone 16 系列也再度成為果粉最關注的科技產品之一，即便距離 iPhone 16 系列正式推出至少還有 9 個多月，但相關風吹早動總能引起熱議。近日外媒 MacRumors 透露旗艦款 iPhone 16 Pro 會有重大變革，iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 機身尺寸都將會增大為 6.3 吋和 6.9 吋。

消息稱 iPhone 16 Pro 系列螢幕尺寸或將全面增大

自 2020 年蘋果推出 ‌‌iPhone‌‌ 12 系列以來，螢幕尺寸方面蘋果都未有大幅度的調整，但綜合多方消息來源顯示，今年下半年即將登場的旗艦款 iPhone 16 Pro 系列，將有重大變革，其中 iPhone 16 Pro 將由目前 iPhone 15 Pro 的 6.1 吋增大到 6.3 吋；而 iPhone 16 Pro Max 也比前代的 6.7 吋增大至 6.9 吋。同時隨著螢幕尺寸的增加，iPhone 16 Pro 的機身尺寸、重量也將比前代產品增加。

+4

iPhone 16 Pro 系列將全面搭載「四重反射稜鏡結構」鏡頭

根據「地表最強蘋果分析師」郭明錤(Ming-Chi Kuo) 表示，今年蘋果在 iPhone 15 Pro Max 放上四重反射稜鏡結構相機，並帶來 5 倍光學變焦的拍攝表現，但因為現階段 iPhone 15 的 6.1 吋機身已經沒有空間可以放下新鏡頭，因此預計會把機身擴大到 6.3 吋。

至於標準版 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 的螢幕尺寸據傳不會有變化，將與目前的 iPhone 15和 iPhone 15 Plus 同樣為 6.1 吋和 6.7 吋。

延伸閱讀：疑似iPhone 16原型機圖片流出　鏡頭位置有調整　與7 Plus同款？

+1
華為nova 12 Ultra評測　鴻蒙系統帶來新體驗　4600mAh續航有保障誰才是2023最佳手機？科技網紅評「它」再奪冠　iPhone僅抱走2獎新手機沒人買　調查指2023換機率跌至歷史最低點　明年卻會反彈？iPhone 15 Pro在DXOMARK測試結果出爐　自拍表現力壓群雄排第1名小米海外官網確認　明年這個時間會有國際版Redmi Note 13系列iPhone 16的AI功能將提升　Siri會變得更聰明　還有這元件在升級全面測試4部摺疊手機耐用性　模擬5大真實場景　防護性真的很強

延伸閱讀：

iPhone 15 手機鬧鐘一長串都沒響！網友崩潰求解！達人分享 2 步驟關掉「一功能」秒解決

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】

iPhone
Apple
手機
智能手機
手機新聞
COOL潮流生活網