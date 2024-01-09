OPPO Find X7系列盤點　微笑曲線設計令人印象深刻　還有專業鏡頭

現在的影像旗艦手機，為了滿足更多焦段的拍攝需求，都會塞入3、4顆大底鏡頭，為了不壓縮機身內部空間，整體模組都會外凸，不僅不夠美觀，握持也不舒服。



1月8日，OPPO新款旗艦FInd X7系列正式發布，主打「封神」級別的影像能力。雙潛望鏡頭的配置更是業界獨一家。那麼，它能否避免我們提到的「模組臃腫、手感彆扭」的問題呢？我們來一起上手體驗一下！

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1、同心寰宇 鐫刻時光

先來看看OPPO Find X7系列配備四顆鏡頭的後攝模組，它採用了「同心寰宇」設計，金屬模組外圈摸上去並不突兀，多個同心圓形錯落排布，彷彿圍繞的行星系統。根據介紹，這個設計參考了專業相機鏡頭的全稜線設計，材質採用名錶級不鏽鋼工藝，極端條件下也能保證鏡頭安全無虞。

注意觀察的話，外層金屬裝飾圈上繼承了「哈蘇橙標」設計，模組內部也印有標誌性的「H」Logo，從細節上流露專業感；5um 超高精度蝕刻 300 萬晶體縱橫交錯出 Find X7 Ultra獨特的時光 格紋，將每一時刻的立體光影銘刻在寰宇之上。

值得注意的是，OPPO Find X7系列別出心裁地將閃光燈放置在模組之外，保證了鏡頭排列的和諧。

2、東方意藴配色+微笑曲線再現

我們把目光轉移到機身背板上，本次OPPO Find X7系列本次為用戶帶來了海闊天空、大漠銀月、松影墨韻、煙雲紫以及星空黑五款配色。其中前三款延續了前代的拼接設計，機身中央的「微笑曲線」設計體現出OPPO以人為本的科技理念，致敬經典。

OPPO Find X7系列海闊天空配色，上半部分由高光高分子複合材料+外拓印技術實現出金屬銀的質感，下方則是大荔枝紋的皮革材質耐刮擦耐指紋，銀白與深藍色彩相互拼接，營造出暢快、舒暢的視覺觀感，握持時彷彿能呼吸到清爽的海風。

另一款經典配色大漠銀月繼承自上代，設計靈感取自「大漠孤煙直」，皮革的色調飽和度更高，大荔枝紋皮革也能帶來砂礫般的通感，意向與整體臨境設計語言相呼應。

另外兩款配色煙雲紫、星空黑的背板都是採用高亮玻璃材質，不顯指紋，機身四周的雙曲型紋理結構也能讓玻璃更顯光亮，如同香爐紫煙、瀑布前川的平和恬靜與祥和。

OPPO Find X7系列機身側邊採用了金屬邊框，除了常見的音量按鍵、電源按鍵，還配置了非常實用的「三段式撥鍵」，能快速調節震動、靜音模式，相信我，只要你用上一次，體驗絕對可以稱得上是「旦用難回」。

3、超通透鑽石屏 影像遊戲均流暢

筆者手中的是OPPO Find X7標準版，將它翻到正面，其正面採用了一塊6.74英寸的微曲屏，支持1-120Hz自由動態刷新率，支持十億色顯示和ProXDR顯示。值得一提的是，Find X7 配備的屏幕峰值亮度達到了4500nit，通過了顯示領域權威的DisplaymateA+ 級認證。

ProXDR是OPPO自研的一種顯示技術，它可以讓屏幕突破既定的全局亮度，對光源、天空等高光區域進行高亮顯示，實現最高8倍的亮度提升，把畫面的動態範圍還原到最真實的程度。點開高素質鏡頭記錄下的HDR照片，畫面中的明暗對比極其明顯，還原拍攝時的人眼可見。

這塊屏幕在護眼方面也很不錯，OPPO針對暗光使用場景進行專門的顯示護眼優化，PWM 調光、3Pulse+1Pulse 類 DC 兩種調光模式一步到位，提升用戶在暗光下使用時的亮度舒適性和可視性；硬件級低藍光+褪黑素保護能讓你更易入睡。

4、總結

綜合來講，OPPO Find X7系列再次在外觀上打造了出辨識度，致敬經典「微笑曲線」的設計能讓人一見傾心，多種飽含文化底藴的配色帶來豐富的選擇。從上手手感來看，該系列的雙面微曲玲瓏八邊全面提升了握持體驗，後攝也不凸出，整體顏值、觀感都令人滿意。

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