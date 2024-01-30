美國職業足球大聯盟（MLS／美職聯）2024球季再次於Apple TV app推出MLS Season Pass，球迷一經訂閱就可以睇到所有MLS賽事，包括可以欣賞美斯訪港與港隊的表演賽之餘，更可以睇盡美斯首個完整賽季、國際邁阿密嘅季前熱身賽，以及MLS獨家內容等等。



美職聯MLS第29屆賽季將於2月21日喺MLS Season Pass揭幕，這系列係Apple同MLS破天荒10年合作關係嘅第二個賽季。去年嘅賽季已經係歷來最成功嘅一屆，今屆有望再創新高。

一年只需7百多元，便可以一整年欣賞美職聯比賽。

睇美斯成長旅程：國際邁阿密季前賽獨家直播

MLS Season Pass，球迷可以率先睇到國際邁阿密嘅多場季前熱身賽，當然包括2月4日對港隊、1月29日對陣希拉爾、2月15日對戰紐維爾舊生等比賽。大家可以於賽事中可以一睹美斯於MLS嘅第一個完整賽季前狀態。新賽季將會亦都是MLS史上最早開鑼，2月21日國際邁阿密就會於主場迎戰皇家鹽湖城，而MLS球隊將會於2月24日至25日連續14場大戰，勢必扣人心弦。

獨家節目全面呈現MLS

MLS Season Pass會提供英文同西班牙文獨家節目，例如賽前預告、每場賽後精華等，令球迷無論在哪裡都可以追踪到MLS最新賽況。另外仲設有「My Sports」功能，可以揀選支持的球隊，自動顯示它們的賽程及睇波提示。而且球迷可在 Apple TV 4K 裝置及 iPad 上以「多畫面觀看」功能，同一時間觀看最多四場比賽。

可以在Apple TV及iPad上多畫面觀看，同時直播睇多場比賽。

球迷更可以於iPhone、iPad同Apple TV都可以打開Apple TV app，簡易地一鍵訂閱MLS Season Pass全年賽事。單計睇美斯首個完整MLS賽季精彩時刻，已經值回票價。以賽季期間每月 HK$118 訂閱；或以每賽季 HK$788 的價格訂閱 MLS Season Pass。