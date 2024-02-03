濕冷天氣想開抽濕機但怕電費暴增？　專家教你這招：省電又效率高

台灣（香港也是）氣候潮濕多雨，因此抽濕機便是許多家庭的必備電器，但隨著氣溫驟降，不少人也會以抽濕機搭配電暖器的使用方式，去除屋內的濕氣以便暖房，對此，台電也發文透露，若上述組合加上1家電，不僅能省電，還可增加空氣循環，進而加速暖房效果。



天氣濕冷開抽濕機怕電費暴增？

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台電在臉書社團「台電電力粉絲團」發文表示，進入濕冷的冬季，使用抽濕機和電暖器的機會也逐漸增加，並透露可搭配循環扇，以達到省電作用。

循環扇雖然與電風扇雖然相似，但扇葉設計卻不同，循環扇可以集中風力，吹出螺旋柱狀的強力風，因次適合用來帶動室內空氣流通，增加空氣循環。

台電解釋，若以抽濕機搭配循環扇的組合來看，可讓室內空氣對流，且除溼效率更好；電暖器和循環扇的組合，則是讓熱空氣循環，加速暖房效果。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：天氣濕冷開抽濕機怕電費暴增？專家教1招「省電又效率高」，不再耗電做白工】