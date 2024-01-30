Xiaomi MIX Flip終於出摺機？規格曝光：備衛星通訊、配8G3晶片組

已在平板摺屏手機發展多年的小米，今年終於有傳出進軍更具人氣的揭蓋摺屏手機產品市場消息。據透露暫被稱為 Xiaomi MIX Flip 裝置，或採用高通 8G3 晶片組、及加入衛星通訊功能，似乎定位上將走旗艦路線，而非其他廠商常見次旗艦入場方式。



關於小米首款揭蓋摺屏手機消息，來源於國內爆料達人「數碼閒聊站」早前在微博帳號發言。

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據透露暫被稱為 Xiaomi MIX Flip 首作，將與其他品牌常見採旗艦定位的入場方式不一樣，或直接配上高通旗艦 5G 晶片組 Snapdragon 8 Gen 3，同時亦會加入近期大熱的衛星通訊功能，如屬實則代表手機將屬旗艦揭蓋摺屏類到，相同定位產品有 Galaxy Z Flip5 等作品。

早前曾流出產品型號為 2311BPN23C 的 Xiaomi MIX Flip，據透露會擁有前後雙螢幕形態設計，同時又擁有相當不錯的鏡頭規格，及似乎針對揭蓋摺屏手機特性、在 HyperOS 系統上作相應加強。

綜合現有資訊，MIX Flip 曾傳出配備國產中置開孔可摺疊螢幕面板、配以小型化類水滴鉸鏈技術減少摺痕現象，另外整體設計將走方正硬朗線條外觀路線，及配備機側電源/指紋鍵生物保安方案。

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