史上銷量最高手機統計　Apple成大贏家但冠軍之位輸了給這品牌

1月28日，根據專業統計數據顯示，手機銷量榜單中前10名均為諾基亞和蘋果的產品。此次統計基於對維基百科、雅虎財經以及分析公司Omdia的數據進行分析得出。



在這份具有歷史意義的手機銷量排名榜單中，諾基亞（Nokia）1100被評選為史上銷量最高的手機，其在2009年停產之前，在短短六年的時間裏便售出了超過2.5億部。儘管該款手機與E系列和iPhone等智能手機同時存在，但由於其提供基本手機功能、高質量以及相對低廉的價格，使其成為了發展中國家人民的首選。

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緊隨其後的是同樣來自於諾基亞的1110，這款手機的銷量達到2.48億台；而在第三位則是iPhone 6和6 plus這組產品組合，它們的總銷量為2.22億部。值得注意的是，這款iPhone系列手機同時也是蘋果公司最暢銷的產品之一，並且在智能手機領域內也佔據了重要地位。

除此之外，在這份前20名榜單上的其他17款手機中，僅有三星E1100（排名第11位）和摩托羅拉Razr V3（排名第17位）成功打破了諾基亞和蘋果的壟斷現象。

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