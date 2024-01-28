這家廠取下AI Pin代工大單　為何OpenAI、微軟等大公司都投資？

代工大廠和碩獨家傳出拿下AI Pin代工大單，號稱能顛覆iPhone時代的AI pin，有哪些特色？為何吸引OpenAI、微軟等眾多科技大咖投資？



新創公司Humane推出AI硬體「AI Pin」，號稱微型AI智慧手機，不只具備基本上網、通話功能，更導入GPT-4，為用戶實現即時翻譯，也能把資訊「投影」在手掌上互動，吸引OpenAI、微軟等眾多科技大咖投資。

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傳出代工大廠和碩獨家拿下AI Pin代工大單，也是第一個浮上枱面的台灣供應鏈廠商。和碩對此表示，「暫時沒有回應」，不過該消息已激勵和碩24日股價勁揚，也讓人期待AI Pin未來發展。

AI Pin是什麼？

生成式AI對語言、圖像、影音的強大理解力，讓人類與機器的互動開啟了新的想像，一款號稱能「顛覆iPhone時代」的產品也應運而生。

這款產品一如其名「Pin」，外形像胸針大小的方形機器，重量僅56克，分成裝置本體和電池組2部分，以磁吸方式結合佩戴衣服上。

AI Pin上搭載了高通（Qualcomm）Snapdragon專門的AI處理器，內建鏡頭可拍攝1,300萬像素的照片，未來也會支援拍攝影片，相機和麥克風開啟時會亮燈號，讓他人知道裝置正在蒐集資訊。

AI Pin有什麼功能？

AI Pin具有手機必備的上網、語音通話等功能，而關鍵技術是目前最火紅的生成式AI，導入大型語言模型GPT-4，讓用戶以自然語言對AI Pin下指令，例如「幫我摘要今天收件匣的重要資訊」，Ai Pin會在用戶的掌心顯示出訊息摘要。

搭配相機畫面的辨識能力還能解鎖更多使用情境，例如拿商品詢問AI Pin價錢秀出答案，或者作為「翻譯年糕」，與外國人對話時將自動翻譯說出用戶的語言、呈現文字在掌心，實現即時翻譯。

最特別的是，裝置本身沒有任何螢幕或按鈕， 依靠語音、相機、手勢等操控，把資訊「投影」在手掌上互動 。

AI Pin來頭不小，這群前蘋果人做的！

AI Pin是由2名前蘋果（Apple）設計師創辦的公司Humane推出的產品，去年11月甫上市，即被矽谷圈認為是一款「能取代智慧型手機的革命性產品」，吸引包括OpenAI、微軟（Microsoft）、LG、Volvo及高通創投部門等大股東資金加持。

作為新世代的網路裝置，卻不像AR/VR頭戴裝置一樣有笨重或續航力等問題。一台小小裝置，靠著AI對語言、圖像的理解能力，徹底改變用戶靠「點選」來對設備下指令的互動方式。

AI Pin多少錢？

AI Pin售價699美元（約5460港元）及每月24美元訂閱費。2023年11月16先於美國預購，最快2024年開始出貨。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】