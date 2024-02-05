Snapdragon 8 Gen 4首發極可能是小米　備雙曲面屏幕　這時間登場

在上星期已開始有疑似高通次世代 5G 旗艦晶片 Snapdragon 8 Gen 4 的樣本裝置測試數據流傳，不難想像這款新作的開發進程似乎相當不錯。事實上據最新流出資訊，配備 8G4 平台手機或最快 10 月面世，與去年一樣進度較想像中高。



據國內爆料達人「智慧皮卡丘」較早前在其微博帳號發言，提到高通 Snapdragon 8 Gen 4 首配裝置，似乎最快能在 10 月正式上市，如消息屬實則代表這款晶片的發佈日期亦可能同樣提早。本文刊登時尚未有今年 Snapdragon Summit 2024 的舉辦詳情公佈。

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至於每年都有廠商爭取的 8G4 平台首配機型方面，據透露現時業內消息流傳，仍以小米年度重點手機 Xiaomi 15 系列呼聲較高，且今年裝置似乎將有更大容量電池，及更低功耗表現。

同期間國內爆料達人「數碼閒聊站」亦在其微博帳號暗示，配備 8G4 晶片組的 Xiaomi 15 在小米內部研發進程再提前，跟前文提到說法相符；另外 Xiaomi 15 亦可能維持前代大細尺寸雙曲面屏幕設計，並可能提供單點超聲波螢幕指紋辨識。

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