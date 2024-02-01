iPhone全球大賣但體驗不太好　這5個令人不悦的地方你有同感嗎？

iPhone在去年的表現非常優秀，全球智能手機市場增長8%，達到3.2億部。結束了連續七個季度的下滑。在新款iPhone推出後，蘋果在第四季度以24%的市場份額領跑全球。



蘋果如此高的均價取得這樣的成績，確實取得了消費者的廣泛認可，但是依舊有很多人並沒有選擇iPhone。那麼iPhone有什麼痛點嗎？下面為大家做一個彙總。

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1. 天價存儲

近兩年手機存儲價格下跌，很多千元機存儲已經達到了256GB起售，最高的規格達到了1TB，而價格還能維持在3000元以下。

iPhone 15 Pro 128GB售價8599元，1TB版本售價12799元，差價達到了5000元，這個價格是很難讓消費者接受的，256GB就要多掏1000元。很多人提出了疑問：蘋果的存儲是金子做的？

另外，iPhone每升級128GB加1000元；iPad 和iPad Air 64GB升級到256GB加1200元；iPad Pro每升級128GB加800~900元；Mac 內存每升級8G加1500元，硬盤每升級512G加1500元。

2. 屏幕頻閃沒人管

手機進入OLED 屏幕時代，和LCD屏幕相比，有很多的優點。但是OLED 屏幕的屏閃問題，iPhone一直不在乎。閃爍是指屏幕的持續亮滅交替。閃爍的測量單位為赫茲（Hz），這是一種量化的振盪頻率。雖然我們未必會察覺到閃爍現象，但就生理上而言，眼睛仍會對閃爍作出反應，虹膜會根據亮度變化而擴張和收縮。

這種非自願的生理反應可以解釋我們頭痛的原因，尤其是長時間觀看屏幕後，眼睛會感到疲倦——因為眼睛一直在辛苦工作。然而支持DC調光或者是PWM調光技術的OLED屏幕卻沒有這個問題。

如果這是OLED屏的通病筆者肯定是可以接受，但iPhone的缺點是為何還是低頻調光，為何沒有DC調光、降低屏閃爍等功能。 當然，也有很多人對屏閃並不敏感。最護眼的方法還是在明亮的環境下使用。

3. 交互體驗不到位

Android手機一般支持「側滑返回」，而iPhone沒有傳統意義上的「返回鍵」，比如iPhone 15，它的全面屏手勢只有「上滑返回桌面」和「上滑懸停管理多任務」。

蘋果把「返回上一級」這個交互交給了APP，操作是統一的「左側內滑」。大多數人都是右手使用手機，這意味着如果你買的iPhone是大屏版本，那麼「返回上一級」對很多消費者來說可能是個不便利的操作，很多APP的返回鍵在右上角，大拇指根本夠不到。

這個「陋習」是選自於早期的iPhone小手機，4英寸的小手機，可以實現單手握持，大拇指可以覆蓋整個屏幕，但是現在iPhone屏幕變大，而且是全面屏，還沿用左上角的返回交互，在現在並不是好的選擇。

4. 沒有通話錄音

通話自動錄音真的是一個好功能，尤其是在通話的過程中，很多內容是需要被記錄下來了，等等想起來要記錄，大概率就會錯了記錄時間。國內的小米就把通話錄音做得很好。小米可以自動錄音通話內容，而且可以上傳到雲端，並且還可以自動錄音微信通話，整理成文字。

那麼蘋果為什麼不上這個功能呢？

在許多國家和地區，包括但不限於美國、英國、希臘、澳洲、印度等，未經授權的電話通話錄音可能被視為侵犯個人隱私權甚至是違法行為。為了確保其產品在全球範圍內的合規性，蘋果不會在其iOS系統中內置通話自動錄音功能。

並且在最新版本的iOS系統中，由於蘋果強化了隱私保護機制，這類應用可能無法正常工作或者不再被允許在App Store上架。

5. 系統不夠開放

iOS封閉，Android開放，這是大家目前的共識。

蘋果對應用程序的分發實行嚴格的控制，所有想要安裝在iOS設備上的應用程序必須通過Apple的官方應用商店App Store進行分發。這意味着用戶不能像在Android系統上那樣自由地從第三方源安裝應用。

開發者提交到App Store的所有應用都要經過蘋果公司的審核流程，確保符合蘋果的《App Store審查指南》。這包括但不限於隱私政策、內容合適性、功能完整性以及與現有功能的競爭關係等方面的評估。未經審核通過的應用程序不允許上線。

iOS系統升級由蘋果全權掌控，用戶不能選擇不更新或自行修改系統底層代碼。同時，iOS設備的界面和功能高度統一，用戶無法像在Android系統上那樣深度定製系統。因此，Android上可以自己定製字體，主題等等內容，而iPhone用戶是不能做出更改了。

大家覺得iPhone還有什麼痛點呢？

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