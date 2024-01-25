Google Pixel 9渲染圖曝光　配6.1英寸直屏　還內置AI助手Pixi

Google Pixel 9 手機的高清渲染圖已經曝光。這款手機採用了和 Pixel 9 Pro 相同的設計語言，攝像頭凸起仍然較大。根據 OnLeaks 的消息，Pixel 9 的尺寸為 152.8 x 71.9 x 8.5 毫米（包括攝像頭凸起在內為 12.0 毫米），正面配備了一塊 6.1 英寸直屏，搭載居中打孔前置攝像頭。



據報道，Google正在開發一款全新的 AI 助手「Pixie」，它將是一個基於自家最新的 Gemini 模型的專屬助手，並將成為 Pixel 設備的獨家服務。Pixie 的目標是執行復雜的多模態任務，使用 Pixel 系列手機上的 Gmail、地圖和其他來自Google產品的數據。例如，向用戶推薦離自己最近的商店。

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此外，在近日發布的渲染圖中還可以看到 Pixel 9 的背部相機島進行了重新設計，這已經是標準版首次配備 3 個攝像頭，但目前尚不清楚相機規格。

關於這款手機內置的 AI 助手「Pixie」為何物以及它的功能與用戶界面等更多細節訊息仍有待進一步了解和確認。

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